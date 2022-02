Fidanzato segreto Nathaly Caldonazzo, chi è?/ La figlia Mia lo svela al GF Vip

Nathaly Caldonazzo è fidanzata? Fino a poco fa non avremmo saputo rispondere a questa domanda, non essendoci notizie a riguardo o parole da parte della gieffina. Questo, però, fino a questa sera quando Nathaly ha ricevuto la sorpresa di sua figlia Mia. Le due si sono confrontate in passerella, fuori dalla porta rossa e, alla fine dei saluti, Mia ha pronunciato queste parole: “Quella persona che sai sta bene e ti aspetta.” Parole, queste, che Nathaly sperava di sentire e di cui si è detta molto contenta. Signorini, ascoltate le ‘parole in codice’ di Mia, non si è lasciato sfuggire il gossip e ha anzi chiesto maggiori informazioni. Nathaly, però, ha invitato la figlia a non sbilanciarsi su chi sia questo uomo misterioso; Mia, dunque, non si è lasciata sfuggire ulteriori dettagli e, anzi, ha mantenuto il silenzio, lasciando Signorini senza altre informazioni su questo fidanzato segreto.

MIA SANGIULIANO, CHI E' LA FIGLIA DI NATHALY CALDONAZZO/ Fidanzata con Andrea

