Nathaly Caldonazzo: “Anche mia figlia Mia ha sofferto di anoressia, non dovevo lasciarla sola per i reality…”

Nathaly Caldonazzo non ha avuto unicamente una carriera brillante; anche la sua vita privata risulta ricca di aneddoti, sofferenze, non solo all’insegna della felicità e spensieratezza. L’attrice, ancora oggi malinconica, racconta della splendida storia d’amore con Massimo Troisi: intervistata a Storie di donne al bivio, proprio sulla liaison con l’attore ha rivelato un duplice retroscena che unisce il sogno di avere un figlio e il calvario della malattia, l’anoressia.

Monica Setta ha incalzato Nathaly Caldonazzo a proposito di una recente intervista dove appunto raccontava di aver sofferto di anoressia durante la relazione con Massimo Troisi. “L’anoressia è una cosa molto brutta, così ho perso anche la mia migliore amica; è un labirinto, diventi bugiarda, anche mia figlia l’ha sfiorata l’anno scorso. Me ne sono accorta perché era arrivata a pesare poco e mi chiamava la professoressa da scuola e mi diceva che era molto preoccupata. Io stando nei reality magari l’ho lasciata in un momento in cui non dovevo farlo…”. Nathaly Caldonazzo, prima di entrare nel merito della malattia vissuta ai tempi della relazione con Massimo Troisi ha dunque rivelato come anche sua figlia Mia Sangiuliano abbia sfiorato il calvario della medesima malattia.

Nathaly Caldonazzo e il retroscena sulla storia con Massimo Troisi: “Andavamo tutti i mesi a fare le analisi…”

“Mia per fortuna anche lei come me è riuscita ad uscirne da sola, io poi da ex anoressica sapevo che quando mi dicevano devi mangiare era peggio. Perchè quasi ci godi quando ti dicono ‘mamma mia quanto sei magra’…”. Si è raccontata così Nathaly Caldonazzo a Storie di donne al bivio a proposito del calvario dell’anoressia, spiegando: “Il mio peggior momento della storia da anoressica? Quando non ho potuto avere figli e invece avrei voluto, con Massimo Troisi. Davvero volevamo fare un figlio. Cucinavo per tutti e mi saziavo vedendo gli altri mangiare; per me invece tutto asciutto. Non ne esci mai totalmente… Con Massimo abbiamo provato ad avere figli per tanto, ogni mese andavamo a fare le analisi ma nulla. Solo dopo sono rimasta incinta di Mia, con Massimo mai”.

Nathaly Caldonazzo ha poi spiegato a Monica Setta come fortunatamente sua figlia Mia Sangiuliano sia riuscita a debellare l’anoressia. “Mia adesso sta bene, sta capendo che la vita va conquistata, bisogna anche un po’ imparare delle cose. Viviamo con troppe aspettative, anche per la famiglia; arriva un’età con le prime delusioni che si capisce che non è così…”.