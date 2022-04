Figli Al Bano Carrisi: chi sono/ Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e ‘Bido’

Tutti i figli di Al Bano Carrisi: chi sono?

Quella di Al Bano Carrisi possiamo definirla a tutti gli effetti una grande famiglia allargata. Da saggio uomo del sud, il cantante di Cellino San Marco si è impegnato nel corso della sua vita a mantenere sempre dei buoni e civili rapporti con l’ex moglie Romina Power, soprattutto per il bene dei suoi figli. Dalla prima moglie, infatti, Al Bano ha avuto quattro figli ma nonostante la già ampia famiglia, anche l’attuale compagna Loredana Lecciso lo ha reso nuovamente padre di altri due figli.

Al Bano: "Nozze con Loredana Lecciso? No!"/ "Separazione da Romina non mi è piaciuta"

Dal primo matrimonio con Romina Power sono nati ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Junior. La storia della primogenita è tristemente segnata da una scomparsa misteriosa alla quale fece seguito la morte presunta, che ha in qualche modo rappresentato la più grande ferita per il padre Al Bano Carrisi e per la madre Romina. Nata nel 1970, della giovane Ylenia si sono perse le tracce il 6 gennaio 1994 a soli 24 anni da New Orleans, negli Usa. Dopo numerose ricerche, presunti avvistamenti e false piste, fu fissata la data della morte presunta nel 1993. Un finale che non sarebbe potuto essere altrimenti per Al Bano ma mai realmente accettato da Romina Power che ogni anno, soprattutto in concomitanza con il compleanno dell’amata prima figlia, continua a sperare di poterla prima o poi riabbracciare ancora.

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…

Dalla scomparsa di Ylenia all’ultimo arrivato Bido: i figli di Al Bano Carrisi

Dopo la nascita di Ylenia Carrisi la vita di Al Bano è stata costellata dalla nascita di altri cinque figli. Nel 1973 Romina Power lo rese padre del secondogenito Yari Marco, mentre nel 1985 nacque la terza figlia della coppia, Cristèl che nel frattempo li ha resi nonni di tre figli (l’ultima arrivata, Ryo Inés, nata lo scorso settembre). Cristèl si è unita in matrimonio il 3 settembre 2016 con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic e due anni dopo le nozze ha messo al mondo il primogenito Kay Tyrone. Nell’agosto del 2019 è diventata nuovamente mamma di Cassia Ylenia, così chiamata proprio in onore della sorella mai ritrovata. L’ultima figlia nata dall’unione tra Al Bano e Romina Power è Romina Jr. Jolanda, classe 1987, il cui secondo nome è un omaggio alla madre del cantante pugliese.

Romina Power e Loredana Lecciso, ex e moglie Al Bano/ "Noi non siamo una soap opera!"

Quattordici anni dopo, Al Bano ha rivissuto la gioia della paternità grazie alla compagna Loredana Lecciso che lo ha reso padre di altri due splendidi figli: Jasmine, nata nel 2001 e Albano Jr. detto Bido, nato l’anno seguente. A proposito dei suoi figli, lo scorso anno era stata diffusa una fake news secondo la quale avrebbe designato il solo Bido come suo erede. A tal proposito il cantante aveva smentito e fatto chiarezza a TgCom24 commentando: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. E’ una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli. Ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA