Figli di Alessandra Martines: Stella e Hugo nati da due papà diversi

Alessandra Martines, ballerina e attrice italiana con un passato (e un presente) importanti in Francia, è mamma di due figli. La showgirl ha infatti due ragazzi, Stella e Hugo, nati da due rapporti differenti: sono infatti venuti al mondo dall’amore con Claude Lelouche, con il quale Alessandra è stata sposata dal 1995 al 2009, e da quello con Cyril Descours, giovane attore francese di vent’anni in meno. I due hanno avuto una lunga relazione dal 2008 al 2018 e hanno messo al mondo il secondogenito dell’attrice, appunto Hugo, che è nato quando lei aveva quarantanove anni.

Il bambino è stato voluto da entrambi, soprattutto dall’attore francese, che sognava di diventare papà. La loro differenza di età, dunque, non ha rappresentato un ostacolo nella ricerca del bambino, che è arrivato nel 2012. Oggi Hugo ha dodici anni e nonostante la rottura dei suoi genitori, che si sono lasciati ormai sei anni fa, continua a vivere in un clima sereno: i due, infatti, continuano a volersi bene per amore del figlio. Oggi Alessandra Martines vive a Parigi, dove è felice insieme ai suoi figli, Stella e Hugo.

Figli di Alessandra Martines: chi sono Stella e Hugo. “Sono grata a Dio”

Parlando di Stella e Hugo, i suoi due figli di Alessandra Martines, l’attrice ha raccontato che anche loro, come lei stessa, sono molto fedeli. Negli ultimi tre anni, infatti, l’attrice ed ex ballerina si è avvicinata molto a Dio, anche per via di lacune “batoste” prese nel corso della sua vita. Parlando proprio dei suoi due ragazzi, Stella e Hugo, Alessandra Martines ha spiegato al Corriere della Sera: “Anche loro hanno ricevuto la grazia della fede e anche per questo sono estremamente riconoscente al Signore”. Una famiglia felice, dunque, formata dalla ragazza, nata dall’amore con Claude Lelouche, e il piccolo Hugo.