Figlia Aleksandr Dugin morta: esplosa auto a Mosca/ Video: “Volevano uccidere lui…”

La figlia di Aleksandr Dugin, l’ideologo di Vladimir Putin, è stata uccisa. L’auto guidata da Darya Dugina Platonova è saltata in aria nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, alla periferia di Mosca. La notizia, riportata da Ukrainska Pravda, era stata lanciata dai media russi. Infatti, l’agenzia Tass scrive che una Toyota Land Cruiser Prado è esplosa e la conducente è morta, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Su Twitter stanno circolando numerose immagini e video del luogo dell’esplosione.

Inoltre, per alcuni sarebbe stato Aleksandr Dugin il vero obiettivo, non la figlia, analista geopolitica ormai volto noto sui media russi. I media locali scrivono che Darya Dugina e il padre stavano tornando da un festival svoltosi al museo Pushkin a Bolshiye Vyazyomy, nell’oblast di Mosca. Quindi, Aleksandr Dugin sarebbe dovuto essere con al figlia, ma all’ultimo avrebbe poi deciso di tornare con un’altra macchina, sfuggendo di fatto all’esplosione che ha ucciso Darya.

Ci sono anche immagini di Aleksandr Dugin sulla scena dell’esplosione che ha causato la morte della figlia Darya Dugina Platonova. Il filosofo è infatti arrivato sul posto: dai frame apparsi sul web lo si vede scioccato, con le mani a tenere la testa. I servizi operativi continuano a lavorare sul posto, tutte le circostanze sono in fase di definizione. Ma l’ipotesi è che nell’auto ci fosse un ordigno esplosivo improvvisato che è esploso causando la morte della figlia dell’ideologo di Vladimir Putin.

Inizialmente, le forze dell’ordine presumevano che una bombola di gas fosse esplosa nell’auto. Ora invece il caso viene trattato come omicidio. Inoltre, il musicista Peter Lundstrem avrebbe confermato che era la figlia del filosofo in macchina, chiarendo che lo stesso Dugin avrebbe dovuto guidare su questa macchina, ma alla fine è salito su un’altra macchina.

