Filippo Bellavia, figlio Marco Bellavia/ La madre lo protegge:”Dietro a tutto c’è un 15enne”

Marco Bellavia lascia il GF Vip 2022, il messaggio del figlio Filippo Bellavia

Marco Bellavia, dopo pochi giorni, ha lasciato il Grande Fratello Vip 2022. Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, l’attore non ha retto alle pressioni all’interno della Casa, anche perché molti altri vip lo hanno isolato e maltrattato invece di cogliere il suo reale malessere. Nei giorni scorsi anche il figlio Filippo ha pubblicato una storia dedicata al suo papà. Il 15enne ha fatto i complimenti al padre ed ha criticato gli altri concorrenti: “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo”. Purtroppo però il sostegno del figlio e la vicinanza di qualche vippone dentro la casa non è bastato a Marco per decidere di restare.

Marco Bellavia, perchè si è ritirato dal Grande Fratello Vip?/ L'ultimo confessionale

Filippo Bellavia: la madre Elena lo protegge

Filippo Bellavia è nato nel 2007 dalla relazione del padre Marco Bellavia con Elena Travaglia, conosciuta dopo la rottura con Paola Barale, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Durante una delle ultime puntate del reality, Bellavia ha definito il figlio il suo “punto di riferimento”. Dopo l’annuncio del ritiro di Marco, anche Elena Travaglia si è espressa sui social: “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni. Marco è una brava persona, forse troppo sensibile, e ha già volte chiesto aiuto ma nessuno in casa l’ha aiutato”. Elena, utilizzando l’hashtag #vergogna, ha poi aggiunto: “A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle. Ringrazio Antonella Fiordelisi, perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…”.

