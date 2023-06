Filippo Bisciglia contro Zoo di 105 dopo eliminazione di Pamela all’Isola/ “Stanno decidendo tutto loro!”

Filippo Bisciglia tuona contro lo Zoo di 105 dopo l’eliminazione di Pamela Camassa a L’Isola dei Famosi 2023

L’eliminazione di Pamela Camassa nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2023 e a poco dalla vittoria scatena la reazione di Filippo Bisciglia. Il conduttore, attualmente in Sardegna per le riprese di Temptation Island, si è piazzato davanti al televisore per seguire la sua compagna in TV e sostenerla in questa serata importante, ed è rimasto deluso di fronte alla sue eliminazione, soprattutto perché voluta e sostenuta dallo Zoo di 105, la radio per la quale lavora il finalista Marco Mazzoli.

Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa prima della finale de L'Isola/ "Sempre vera e buona, devi vincere"

Filippo Bisciglia si è infatti accorto degli appelli lanciati dal profilo ufficiale della radio – che conta 419mila follower – contro determinati concorrenti per favorirne altri. Prima l’appello a far vincere Luca Vetrone contro Cristina Scuccia, poi quello contro Alessandra Drusian e, ancora, contro Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia, fidanzato Pamela Camassa/ Il desiderio di avere un figlio: "Poco tempo ma..."

Filippo Bisciglia: “Finale dell’Isola? Sta decidendo tutto lo Zoo”, poi cancella tutto

Ogni appello lanciato dallo Zoo di 105 è andato a segno, visto che Luca Vetrone – da loro sostenuto in ogni televoto – ha vinto tutte le sfide fino all’ultima con lo stesso Marco Mazzoli. Nel particolare, nella sfida con Pamela Camassa, è stato lo speaker Fabio Alisei a metterci la faccia, chiedendo ai follower di non votarla. Di fronte a questo gesto, Filippo Bisciglia è sbottato. Con sarcasmo, in una story su Instagram ha dichiarato: “Sta decidendo tutto lo Zoo ragazzi. Stanno facendo tutto loro. E niente, bravi per quello che state facendo, daje! Grandi. E Pamela poi vorrebbe anche che vincesse Marco!” Successivamente ha condiviso le story che testimoniano il modus operandi dello Zoo, tutte successivamente cancellate.

Temptation Island ritorna in TV/ Spunta la data di inizio messa in onda













© RIPRODUZIONE RISERVATA