Temptation Island, nuovi retroscena sulla trasmissione: cosa accade a telecamere spente

In attesa di ritrovare il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque spuntano a galla nuovi aggiornamenti e curiosità su Temptation Island, uno dei fiori all’occhiello di Mediaset che nelle scorse settimane ha incollato al piccolo schermo una media di tre milioni di telespettatori. Nelle scorse ore Chiara Bray, una delle storiche autrici del programma, è intervenuta su Uomini e donne Magazine, dove ha rivelato alcune curiosità riguardo al format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che ad esempio si è soffermata su cosa accade dopo la messa in onda del programma, quando le telecamere vengono spente. Le coppie infatti possono godere di un po’ di intimità, soprattutto in camera da letto dove non sono previste le presenze di videocamere che possano riprendere ciò che accade durante le giornate.

Sempre riguardo ai vari avvenimenti di Temptation Island su Canale Cinque, “i protagonisti delle coppie che scoppiano, invece, vengono spediti in hotel ognuno nella propria camera. L’unica cosa che hanno in comune i protagonisti che escono insieme e quelli che si lasciano è che fidanzati e fidanzate tornano a casa in voli separati, proprio per evitare ipotetici spoiler”.

Temptation Island, perché piace così tanto al pubblico? La teoria di Raffaella Mennoia

E’ fuori discussione come il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque abbia sbancato gli ascolti durante l’estate, facendo sfregare le mani in casa Mediaset riguardo ai numeri da sogno raggiunti. Temptation Island, che intanto si prepara ad accogliere le nuove coppie, è molto seguito in particolare nella fascia d’età riguardante da vicino i più giovani, e per quale motivo viene seguito con così tanta attenzione?

Secondo l’autrice e spalla di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che si è raccontata di recente in una intervista concessa a SuperguidaTV, la formula vincente sarebbe dovuta alla curiosità: “Secondo me il programma piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano”

