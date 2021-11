Filippo Bisciglia/ Dalle nozze con Pamela Camassa all’arrivo di un figlio: i gossip

Dai falò di Temptation Island a uno dei quiz game più amati della Rai: questa sera Filippo Bisciglia sarà infatti ospite di Amadeus nella nuova puntata dei Soliti Ignoti. Il celebre conduttore cercherà di indovinare il parente misterioso di questa sera, cercando di assicurarsi un montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Amatissimo dal pubblico di Canale 5, Filippo è ormai un vero e proprio simbolo dell’estate televisiva. Da anni infatti è alla conduzione di Temptation Island, programma che il pubblico attende con ansia anche per il prossimo anno. Amato in Tv ma anche molto seguito sui social e nella vita privata: Filippo Bisciglia vive da molto anni una bellissima storia d’amore con Pamela Camassa da ormai più di 13 anni.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, niente matrimonio?

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono incontrati per la prima volta a Cortina D’Ampezzo quando il conduttore era ancora legato alla sua ex Simona Salvemini. Il loro incontro si è poi trasformato in un grande amore che dura ancora oggi. Da tempo, ormai, si parla di matrimonio per la coppia, eppure in un’intervista di qualche tempo fa Filippo ha rivelato che: “Non mi sposerò, siamo fidanzati da ormai tredici anni e penso proprio che non ci sposeremo mai più. Già in effetti lo siamo un po’ sposati, è come se lo fossimo.” Pare però che ci sia l’idea di avere un giorno un figlio con la sua Pamela: che questo momento arrivi presto?

