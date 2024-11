Flora Canto e il percorso fatto a Uomini e Donne dopo il tradimento di Filippo Bisciglia

Forse non tutti ricordano che prima di diventare un personaggio famoso del mondo dello spettacolo, nonché la moglie di Enrico Brignano, Flora Canto ha avuto una storia d’amore con Filippo Bisciglia e ha partecipato a Uomini e Donne. Il conduttore di Temptation Island, che allora non era famoso, la tradì nella Casa del Grande Fratello, dove era concorrente, e qualche tempo dopo Flora accettò di partecipare a Uomini e Donne (era l’anno 2006), dove conosce Francesco Pozzessere e lasciano poi insieme il dating show.

Flora Canto a La Volta Buona: “Ho fatto un sogno erotico su Bradley Coooper”/ “Gli ho scritto sui social…”

La loro storia dura qualche anno poi, nel 2009, si lasciano, e sarà nel 2013 che Flora incontrerà Enrico Brignano. Il resto è storia nota, visto che i due sono legati oggi non solo da un grande amore ma anche da due figli, nonostante i 17 anni di differenza. A lanciarla nel mondo dello spettacolo però fu proprio l’esperienza a Uomini e Donne, della quale ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso anno a Il Messaggero.

Flora Canto, chi è l'attrice e conduttrice/ Carriera tra cinema e tv: "Mi hanno dato della raccomandata ma…"

Flora Canto: “Come ho speso i soldi guadagnati grazie a Uomini e Donne”

“Arrivare da ragazzina davanti ad un pubblico così agguerrito, non fu facilissimo”, ha raccontato in quell’occasione Flora Canto. Con grande sincerità, la comica e attrice ha ammesso che con i guadagni ottenuti proprio grazie al dating show di Maria De Filippi si è pagata gli studi: “mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Nel nostro mestiere devi avere un’attitudine, certo, ma se non c’è una preparazione rischia di rimanere tutto effimero. Ho capito che se volevo diventare un’artista dovevo studiare”, ha rivelato. Un percorso che le ha portato oggi il successo sperato (oltre che il grande amore).