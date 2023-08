Filippo Bisciglia sarà il conduttore di Temptation Island Winter/ Scoop e reazione dei fan: “Solo lui può!”

Filippo Bisciglia sarà il conduttore anche di Temptation Island Winter: lo scoop

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, sembra essere arrivato il nome del conduttore che sarà al timone di Temptation Island Winter. Nonostante i rumor lo dessero fuori dai giochi, in realtà pare sarà proprio Filippo Bisciglia a condurre la prima edizione invernale del docureality. A lanciare lo scoop è TvBlog, che dà per certa la sua presenza.

Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island Winter?/ Scoppia la polemica: "Vogliamo lui alla conduzione!"

“Si è molto parlato in questi giorni sui media della conduzione di questa trasmissione. – si legge – Sono usciti i nomi di Lorella Cuccarini, Ilary Blasi, Silvia Toffanin. Qualcuno per la conduzione ha persino scomodato il nome dell’autrice Raffaella Mennoia, che invece sta benissimo dove sta. In realtà, secondo quanto risulta a TvBlog, alla conduzione di Temptation winter ci sarà ancora Filippo Bisciglia”.

Temptation Island, Manuel Maura nuovo tronista di Uomini e donne?/ Il gesto che insinua il dubbio

Filippo Bisciglia a Temptation Island Winter: la reazione del web

Filippo si prepara dunque a tornare alla conduzione del reality delle coppie, questa volta in una versione tutta invernale e con una location nuova di zecca. Non si conosce ancora il periodo di messa in onda, né quando avranno inizio le registrazioni, dettagli che saranno svelati solo nelle prossime settimane.

Intanto la notizia del ritorno di Filippo Bisciglia sembra aver messo d’accordo tutti i fan del programma. Tanti i commenti a favore del conduttore, come: “Speravo in Ilary Blasi ma sono contenta per Filippo è bravo e dovrebbe avere più spazio in tv”; “Ci mancherebbe! Solo Filippo può condurlo!!”; “Grande siamo felicissimi nessuno avrebbe mai potuto condurlo bene come te”; e ancora “Più che giusto, sono felicissima che ci sia lui alla conduzione!”

Temptation Island 2023: Mirko e Perla, Francesca e Manuel si ricongiungono?/ Il possibile ritorno di fiamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA