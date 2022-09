Filippo, chi è il figlio di Marco Bellavia/ “Il tempo che gli ho dedicato vale più…”

Marco Bellavia e il legame con il figlio Filippo

Marco Bellavia è pronto a tornare in tv come concorrente del Grande Fratello Vip 2022 dopo essere stato lontano dal piccolo schermo per diverso tempo salvo qualche ospitata in alcuni programmi tv. Dopo essere stato un protagonista della televisione degli anni ’90 partecipando anche a fortunate serie tv come Love me Licia con Cristina D’Avena, Marco Bellavia, oggi, vive e lavora a Milano come imprenditore dedicando gran parte del suo tempo al figlio Filippo, il grande amore della sua vita.

Marco Bellavia chi è l'attore, conduttore e concorrente Grande Fratello VIP/ "Influencer? La nostra rovina"

Del privato di Marco Bellavia non si sa molto se non che nel 2007, dal legame con la compagna dell’epoca di cui, però, non si conosce l’identità, è diventato papà per la prima volta con la nascita del figlio Filippo a cui ha provato a dedicare tutto il suo tempo per non perdere nulla del suo percorso di crescita.

L’emozione di Marco Bellavia per il figlio Filippo

Pur essendo legatissimo al figlio Filippo, Marco Bellavia ha scelto di rimettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip 2022. Sarà un’esperienza molto forte dal momento che lo costringerà a stare lontano da suo Filippo che gli provoca sempre grande emozione come ha ribadito lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso all’interno della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa a febbraio 2021.

“Mi commuovo. Quando vedo mi figlio con me mi commuovo tantissimo. Io ho dedicato tutto questo tempo, lui ha 13 anni, tutti li ho dedicati a lui. E tutto questo tempo vale più di qualsiasi euro, perché il tempo è prezioso e non ritorna, mentre i soldi prima o poi ritornano e torneranno anche a me”, ha raccontato un anno fa a Barbara D’Urso emozionando anche quest’ultima. Nella casa di Cinecittà, dunque, Filippo sarà uno degli argomenti delle sue conversazioni.

