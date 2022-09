Filippo di Edimburgo, marito Regina Elisabetta II/ Dalle cause della morte alle gaffe che lo hanno reso noto

Filippo di Edimburgo, marito Regina Elisabetta II: com’è morto?

Filippo Mountbatten duca di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta II d’Inghilterra, è morto all’età di 99 anni, due mesi prima il suo centesimo compleanno. Il principe è deceduto nel castello di Windsor dove era tornato il 16 marzo 2021 dopo un mese di ricovero ospedaliero dovuto a un’infezione aggravata da complicazioni cardiache. Filippo è morto così come desiderava: sotto lo stesso tetto della moglie, con Elisabetta al suo fianco, la donna vicino alla quale è stato per oltre 70 anni.

Oltre che per la lunga storia d’amore con la Regina, Filippo è ricordato anche per la serie di gaffe, talvolta divertenti altre piuttosto disdicevoli, che lo hanno visto protagonista nel corso della sua lunga vita. Alcune di queste vogliamo ricordarle in questo articolo.

Filippo di Edimburgo, marito Regina Elisabetta II: alcune delle gaffe più celebri

Ecco alcune delle gaffe di Filippo di Edimburgo, il principe consorte della Regina Elisabetta II, come ricorda Ciakmagazine.it. “Se mai dovessi reincarnarmi, vorrei tornare come virus letale, per contribuire a risolvere il problema della sovrappopolazione”, disse in un’occasione; Parlando della figlia invece disse: “Se non scureggia o mangia fieno, a lei non interessa”. “Con cosa fai i gargarismi, con i ciottoli?” disse al cantate Tom Jones, dopo la sua esibizione nel 1969; “Come fate a tenerli lontani dall’alcol abbastanza da superare l’esame?” disse il principe a un istruttore di scuola guida scozzese; “Sordi? Non mi sorprende siate sordi se state lì” disse rivolto a un gruppo di giovani non udenti di Cardiff vicino a una banda musicale; e tra le tante: “Lei è un’attrice? Mi hanno regalato un lettore DVD a Natale e non riesco a farlo funzionare…” disse a Cate Blanchett, seduta al suo fianco durante un pranzo di gala.

