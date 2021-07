Filippo e Tommaso, figli Pierdante Piccioni “Doc”/ “Terribile incontrarli dopo l’incidente”

Chi sono i figli di Pierdante Piccioni? Scopriamo Filippo e Tommaso

Pierdante Piccioni è il medico che ha ispirato il personaggio di Andrea Fanti, protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani e interpretato da Luca Argentero. Quando, nel 2013 ha perso la memoria in seguito ad un terribile incidente d’auto, il dottore era sposato e aveva due figli, Filippo e Tommaso. Dopo l’incidente, per Pierdante Piccioni non è stato facile ricostruire la propria vita, ma il momento più brutto è stato proprio incontrare nuovamente gli occhi dei suoi figli che ricordava bambini. A raccontare tutto è stato proprio Pierdante Piccioni in un’intervista rilasciata a Grand Hotel nel 2020. “La cosa più terribile è stato proprio incontrare i miei figli, Tommaso e Filippo. Io avevo in mente due bimbetti di otto e undici anni, che andavano alle elementari”, ha raccontato Pierdante Piccioni che ha così dovuto imparare a conoscere nuovamente i figli diventati ormai due adulti.

Filippo e Tommaso Piccioni: il nuovo rapporto dopo l’incidente del padre Pierdante

Dopo l’incidente, ricostruire il rapporto con i figli Filippo e Tommaso non è stato facile per Pierdante Piccioni che, improvvisamente, si è ritrovato a doversi rapportare con due adulti. “E invece mi sono ritrovato davanti due adulti con la barba, studenti universitari, uno giocatore di rugby, l’altro pallavolista. Per me erano dei marziani, li rifiutavo, volevo tornare in maniera esasperata nel passato, nel 2001, dove si era fermata la mia memoria. E la mia felicità”, ha raccontato a Grand Hotel Pierdante Piccioni. Lentamente, però, è riuscito a riprendere in mano la propria vita ritrovando anche l’amore con la moglie che, esattamente come i figli, non riconosceva più ricordando la donna di 12 anni prima.

