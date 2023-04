FILIPPO LAGANÀ/ “Grazie al film so chi mi donò fegato, ma non conosco la famiglia”

Filippo Laganà, ospite di Oggi è un altro giorno, ha parlato del film “Amici per la pelle”, che racconta la sua storia. A causa della malattia di Wilson, infatti, si è dovuto sottoporre ad un trapianto di fegato. È proprio durante le riprese che, come rivelato nel salotto di Serena Bortone, ha rivelato di avere scoperto chi è la persona che glielo ha donato. “Ho saputo che lavoro faceva e cosa gli è successo, perché non c’è più. Non so però il suo nome e non ho incontrato la sua famiglia”, ha ammesso.

Mons Paglia: "Ucraini e migranti sono crocifissi di oggi"/ "Fratellanza valore umano"

La burocrazia, in tal senso, impedisce ai riceventi di mettersi in contatto con le famiglie dei donatori. “Non so se li incontrerò mai, ho un po’ paura. Non so come potrebbero reagire. Se dovesse succedere, però, li ringrazierei, a nome di tutti coloro che hanno subito un trapianto e si sono salvati grazie a lui, dato che non ha donato solo il fegato. Non smetterò mai di essergli grato per la scelta che ha fatto. Si possono salvare ben 7 vite facendolo. È il gesto più bello che si possa fare nella vita, che non costa niente”. E conclude: “Adesso lui vive con me, ci chiacchiero. Ogni tanto si fa sentire, brontola. Non la vivo come una cosa strana. Lo ringrazio perché ha deciso di aiutarmi e la rendo partecipe della mia vita e delle mie scelte”.

Johnson & Johnson, 70mila malati di cancro per il talco/ Proposti 8.9 mld di risarcimento, ma molti rifiutano

Chi è Filippo Laganà

Filippo Laganà sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 7 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attore interpreta sé stesso nel film biografico “Amici per la pelle”, che andrà in onda domenica 9 aprile su Rai 1, che racconta la sua storia di trapiantato di fegato. Nato nel 1994, Filippo è figlio d’arte: suo padre è l’attore Rodolfo Laganà.

“Ho avuto la grandissima fortuna di nascere in una famiglia di fuori di testa. Ho avuto Gigi Proietti come maestro di recitazione. Ho frequentato la scuola diretta da Tosca e Massimo Venturiello, l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, poi sono seguiti tantissimi seminari e corsi”, ha racconto Filippo a LaPresse. Nel 2016 Filippo Laganà ha recitato nel film “Miami Beach” di Carlo Vanzina. Prossimamente lo vedremo in “Gloria”, una serie di Fausto Brizzi con Sabrina Ferilli.

Gatto attacca due poliziotti e il loro cane: graffi e morsi/ Trio messo ko dal felino

Filippo Laganà: il rapporto con il padre Rodolfo

Filippo Laganà è molto legato al padre Rodolfo: “Un rapporto padre e figlio, ma in questo caso io sono il padre e lui il figlio. È un bellissimo rapporto anche se litighiamo spesso perché abbiamo due personalità completamente differenti: lui è pigro, io non riesco a stare dieci minuti fermo. È un grande rapporto, l’orgoglio della mia vita”, ha detto a LaPresse. “Filippo è la cosa più importante della mia vita qualsiasi cosa gli capiti per me rappresenta un dolore indescrivibile, ma insieme abbiamo superato tutto”, ha detto l’attore Rodolfo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Nel 2019 Filippo è stato sottoposto a un trapianto di fegato, la sua storia è diventata un film – da lui stesso interpretato – che andrà in onda domenica 9 aprile su Rai 1. Il padre Rodolfo invece, è interpretato da Massimo Ghini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA