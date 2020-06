Filippo Magnini e Giorgia Palmas aspettano una bambina/ Lui: “La mia principessina”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas con un annuncio social rivelano il sesso del loro bambino con tanto di ecografia in bella vista e dedica romantica ispirata da quella che ha già etichettato come ” la principessina” della casa. I due diventeranno presto genitori e, con grande sorpresa da parte di tutti, l’annuncio è arrivato in quarantena con una foto con il pancione in bella vista proprio sui loro profili social. Adesso, a distanza di qualche settimana, sono di nuovo i loro profili Instagram ad ospitare una nuova immagine del loro bambino o, meglio, bambina visto che il campione di nuoto ha voluto specificare che si tratterà proprio di una femminuccia, la sua “principessa”. Pubblicando la foto dell’ecografia, il 38enne ha scritto: “Non vedo l’ora di conoscerti mia prinicipessina. Già ti amo”.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS ASPETTANO UNA FEMMINUCCIA

Inutile dire che il post di Filippo Magnini è stato preso d’assalto dai fan e non solo. Molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo hanno fatto lo stesso a cominciare dalla compagna di bancone di Giorgia Palmas, Elena Barolo che ha scritto: “Piccolinaaaaaaaaa non vedo l@ora di conoscerti”. A lei si sono unite anche Roberta Capua, Adriana Volpe a finire a Marco Melandri che ha già messo in allerta l’amico: “Aspetta che esca e ti scioglierai come un ghiacciolo al sole!!! “. Non ha commentato la cosa Giorgia Palmas che ha ripreso a lavorare nel programma dedicato al calcio e al Milan e non ha intenzione di fermarsi, questo è certo.

Ecco il post di Filippo Magnini:





