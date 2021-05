Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati/ Nozze segrete: “Non vedevamo l’ora”

Finalmente il sogno è diventato realtà: Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati marito e moglie. Avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno ma, colpa del Covid, i due hanno deciso di posticipare in attesa che le cose migliorassero. Non ci sono state poi notizie successive in merito ad una data precisa ma ecco che oggi, con un bellissimo post pubblicato su Instagram, i due hanno annunciato di essersi sposati! Un matrimonio segreto, dunque, fatto con pochissime persone, come la Palmas fa sapere nel suo post. “Abbiamo detto SI – ha annunciato l’ex velina di Striscia la Notizia – c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita.”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas al settimo cielo: “Siamo marito e moglie”

Al matrimonio civile tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas seguirà quello in chiesa, come i due hanno tenuto a sottolineare nel post pubblicato su Instagram. “Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto”, un momento per il quale bisognerà però attendere “ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico.” La coppia ha concluso ammettendo di essere al settimo cielo: “Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora!”

