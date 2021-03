Giorgia Palmas, compagna Filippo Magnini/ La figlia Mia e il matrimonio rimandato due volte…

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme da 3 anni. Pochi giorni fa, il 15 marzo, la coppia ha festeggiato il terzo anniversario di fidanzamento, con tanto di dediche romantiche sui social: “3 anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, 3 anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme… io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”, ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia su Instagram. L’ex nuotatore invece ha postato questo dolce messaggio: “Sono passati 3 anni da quel giorno che ci siamo detti TI AMO e quante cose abbiamo fatto. Ogni giorno con te è come il primo giorno” . Lo scorso 25 settembre 2020 Palmas e Magnini sono diventati genitori della loro prima figlia Mia, l’ex velina è anche madre di Sofia nata nel 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.

Filippo Magnini, doping: dal dramma delle accuse all'assoluzione/ "Mi hanno piegato ma non spezzato"

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: matrimonio rimandato due volte

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno intenzione di sposarsi. In realtà la coppia ha annunciato già due volte le nozze, rimandate causa del Covid. La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel marzo 2020, ma al settimanale Chi avevano annunciato di aver rivisto i loro piani: “Viene prima la salute di tutti. Abbiamo aspettato una vita per incontrarci, possiamo aspettare ancora”. Il matrimonio era stato quindi rimando a dicembre 2020, come annunciato nel salotto di Verissimo, ma ancora una volta Palmas e Magnini hanno dovuto posticipare. “Volevamo già sposarci lo scorso anno ma la pandemia ha sparigliato le carte. Quest’anno ce la faremo. A tutti costi. Perché io questa ragazza me la voglio proprio sposare. Ah, l’ho già detto? Lo ridico”, ha dichiarato l’ex campione di nuoto poche settimane fa a Donna Moderna, augurandosi di poter coronare il sogno del matrimonio nel 2021.

LEGGI ANCHE:

GIORGIA PALMAS/ “Filippo Magnini? Innamorata come il primo giorno” (Ciao Darwin)Giorgia Palmas e Filippo Magnini/ "Slitta il matrimonio, ma ci sposeremo un giorno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA