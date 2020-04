Filippo Nardi ha il coronavirus? / “Perso 8 kg, dove sono i tamponi? Aiuto Barbara!”

Pubblicità

Filippo Nardi in crisi per il Coronavirus. L’ex gieffino teme di aver contratto il virus e durante la diretta di Live Non è la D’Urso dice di sentirsi abbandonato da chi di dovere. “Mi hanno detto di stare a letto e che se stavo male avrei dovuto chiamare l’ambulanza”, racconta Filippo Nardi. “Un giorno sentivo dei dolori fortissimi e avevo la febbre a 39. Conosco il mio corpo, mai avuto la febbre così alta”. L’ospite di Barbara D’Urso dice di aver perso peso durante la quarantena forzata. “Ho perso otto chili. So che che c’è gente che aveva sintomi strani prima di natale. Io sono chiuso in casa dal 3 di marzo, non ne posso più. Non esco al momento”. Filippo Nardi è deluso e arrabbiato e chiede aiuto a Barbara D’Urso: “I tamponi a chi li stanno facendo? A me non lo hanno fatto. I medici sono dei grandi eroi, ma la prossima volta il Governo ci pensi due volte a fare dei tagli alla sanità. La gestione del caso è incomprensibile. Io non so cosa devo fare. E in tanti sono nelle mie condizioni”, chiude nel suo intervento a Live su Canale 5.



