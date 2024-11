Benedetta Dolfi, chi è l’ex compagna di Filippo Nardi: la nascita del figlio Zachary

Filippo Nardi è un noto personaggio televisivo con una ricca carriera che spazia tra musica e televisione. Ma, percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata? Il conduttore, tra gli altri ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, è molto riservato riguardo la sua sfera sentimentale e raramente si è sbilanciato parlando della sua famiglia.

Chi è Filippo Nardi e carriera tra televisione e musica/ La questione del 'titolo nobiliare'

Tra le informazioni disponibili sul suo conto, però, sappiamo che in passato è stato sentimentalmente legato all’ex compagna Benedetta Dolfi, dalla quale ha avuto anche un figlio di nome Zachary. Lei non farebbe parte del mondo dello spettacolo e della televisione, a differenza invece dell’ex compagno, dunque sono esigue le informazioni su di lei e sulla sua carriera. Con il figlio Zachary, inoltre, Filippo Nardi conserva un rapporto davvero speciale e ne ha spesso parlato in passato.

Zachary, figlio di Filippo Nardi: “Siamo cresciuti insieme“

Parlando del rapporto con il figlio Zachary in un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2018, Filippo Nardi ne aveva fatto un ritratto amorevole: “Un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha”. A testimonianza del loro legame speciale sono arrivate anche queste dichiarazioni: “Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”.

Il ragazzo è nato dall’unione tra Filippo Nardi e l’ex compagna Benedetta Dolfi, poi naufragata. I due hanno comunque conservato uno splendido rapporto, testimoniato anche dalle parole che l’ex naufrago le aveva dedicato all’Isola dei Famosi: “Benedetta, sappi che sei la donna che rispetto di più al mondo. Mi scuso per non essere stato il compagno che meritavi e per non esserci stato tanto mentre crescevi nostro figlio”. Resta invece il mistero riguardo l’attuale vita privata di Filippo Nardi: non sappiamo infatti se abbia una fidanzata o se il suo cuore sia al momento libero.