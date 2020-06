Filippo Nardi “Senza lavoro, niente bonus di 600 euro”/ “Ho avuto il Coronavirus e..”

Pubblicità

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno vivendo un momento difficile. Lo sa bene Filippo Nardi che ha affidato alle pagine del settimanale Nuovo un lungo sfogo, spiegando le difficoltà attraversate durante la pandemia di Coronavirus ma, soprattutto, quelle che sta vivendo ora. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, oggi opinionista fisso di Barbara D’Urso, ha ammesso di essere rimasto senza lavoro. “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così.” ha esordito Nardi, che ha poi spiegato di non aver ricevuto il bonus messo a disposizione dallo stato per le persone in possesso di partita iva. “Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla.” ha spiegato.

Filippo Nardi, senza lavoro dopo il Coronavirus: “Disastro vero”

Filippo Nardi ha spiegato di aver perso tutti i lavori che aveva in programma, ed è proprio per questo che oggi sottolinea il mancato aiuto da parte dello Stato. “Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”. L’ex gieffino si è detto preoccupato dalle conseguenze che questo virus causerà anche a lungo termine nelle vite di molti italiani: “Salute a parte, il disastro vero comincia adesso ci sarà chi morirà di fame e non di Coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”. Oltre ai problemi di carattere economico, Filippo Nardi ha vissuto sulla propria pelle anche i sintomi del virus, cosa espressa anche nel salotto di Barbara D’Urso. Una confessione che ammette, nel corso dell’intervista, ha avuto delle conseguenze negative nella vita di tutti i giorni.



