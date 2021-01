Filippo Nardi Vs Antonella Elia/ “L’attacco alla De Grenet? Invidiosa, triste e sola”

Filippo Nardi contro Antonella Elia dopo l’attacco a Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip 2020. Il suo è solo un nome che entra a far parte della lunga lista di persone che in queste ore hanno preso posizione contro l’opinionista dopo quello che è successo lunedì scorso in diretta. Antonella Elia ha lasciato a casa il politicamente corretto andando contro Samantha De Grenet dandole della regina del gorgonzola ma anche della grassa e della vecchia e riducendo la conduttrice in lacrime subito dopo. Parlando con Stefania Orlando in giardino, la De Grenet ha parlato del suo problema con il peso per via delle cure per il tumore e questo ha peggiorato la situazione di Antonella Elia. Chi conosce Filippo Nardi sa bene anche la sua vicinanza e la sua amicizia con la De Grenet, l’unica che lo ha difeso quando è stato squalificato e l’unica che ha pianto accompagnandolo alla porta, proprio a lei lui ha pensato commentando l’atteggiamento di Antonella Elia.

Filippo Nardi contro Antonella Elia dopo l’attacco a Samantha De Grenet

In particolare, sui social, Filippo Nardi ha pensato bene di rispondere ad un sondaggio sul comportamento di Antonella Elia definendola “invidiosa e sola” e parlando del suo attacco come vergognoso e chiudendo poi: “Lei è paladina delle donne? Ma mi faccia il piacere!”. A lui si è accodato anche un altro ex, Salvo Veneziano, che per via di alcune frasi dette contro la De Panicis è finito alla gogna. Filippo Nardi ha poi infierito contro Antonella Elia mostrando un vecchio spot in cui lei era il volto di una nota marca di assorbenti e così poi rilancia: “Preferisco la regina del gorgonzola a quella degli assorbenti”



© RIPRODUZIONE RISERVATA