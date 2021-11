Filippo Pozzato, guarito dal Covid/ “Sono stato un co*lione, dovevo vaccinarmi prima”

Filippo Pozzato: ricoverato in ospedale per Covid

Filippo Pozzato è da poco uscito dall’ospedale dopo aver contratto il Covid. Avrebbe dovuto vaccinarsi il 25 ottobre ma la malattia è arrivata prima: “Il 23 ottobre ho iniziato a star male. Qualche linea di febbre tutto il giorno, 37 e mezzo, poi 38. Faccio subito il tampone, è Covid. Poi ho avuto 39 e mezzo per quasi dieci giorni, ero morto. Tre giorni fa mi è andata via la febbre, ma la saturazione dell’ossigeno è crollata, sono sceso a 87, poi 86, avevo le bombole dell’ossigeno a casa, è arrivata a 83, non mi reggevo nemmeno in piedi”, ha raccontato il ciclista alla Gazzetta dello Sport. Pozzato è stato ricoverato per un paio di settimane nel reparto di Pneumologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 40enne ha rimandato a lungo l’appuntamento per il vaccino perché si sentiva forte e invincibile nel suo corpo di sportivo in piena salute.

Filippo Pozzato: perché ha rimandato il vaccino?

“Perché non mi ero vaccinato prima? Perché mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva avuto il Covid e non mi era mai successo niente, e perché ero sempre a tutta con le corse e avevo deciso di farlo dopo. Sono stato un co*lione e mi sono preso una bella batosta”, ha ammesso amaramente Filippo Pozzato, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport quando era ancora in ospedale. L’11 novembre Pozzato è tornato a casa, dopo aver perso 8 chili e fa ancora fatica a respirare: “L’aspetto però più importante di questo mio messaggio e dedicato a tutti coloro che ancora tentennano di fronte al vaccino: ragazzi e ragazze non scherziamo! Il virus è ancora tra noi e se lo si prende si sta male da crepare, fidatevi di chi il giorno prima era pronto a spaccare il mondo e il giorno dopo faceva fatica a spostarsi da una stanza all’altra”, ha scritto su Instagram.

