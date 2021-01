Filippo Sorcinelli, lo stilista della Chiesa/ “Ecco come vesto il Papa”

Lo stilista della Chiesa ospite a Oggi è un altro giorno: lunga intervista rilasciata da Filippo Sorcinelli nel salotto di Serena Bortone, tra carriera e vita privata. «Ho studiato l’organo, prima lezioni privati e poi il conservatorio a Pesaro. Poi il Pontificio Istituto di musica sacra a Roma», ha raccontato l’artista di Mondolfo ripercorrendo la sua carriera, che l’ha portato a cucire abiti per il cardinal Bagnasco, per Benedetto XVI e per Papa Francesco.

Filippo Sorcinelli ha poi spiegato: «Questo ingresso nel mondo della musica di chiesa mi ha trasmesso una catarsi, un grande bagaglio di emozioni. Tutto ciò che faccio è dettato dall’emozione e dall’impulso, queste due cose fanno sì che tutte queste piccole cellule diventino una tavolozza colorata per dipingere quello che sono».

FILIPPO SORCINELLI A OGGI É UN ALTRO GIORNO

La sua avventura da sarto è iniziata grazie ad un amico, diventato sacerdote: «Non lo sentivo da tanto tempo, mi chiamò e mi disse che sarebbe diventato prete. Gli ho detto di non comprare niente: sono andato dalle mie zie, loro erano abituate con vestiti da sposa, ma poi questo percorso si è concretizzato nel primo pezzo realizzato».

Filippo Sorcinelli ha poi rivelato: «Tutta la Chiesa nel corso della sua grande storia ha avuto bisogno degli artisti, che si sono sempre cimentati per dare il massimo dell’uomo per cercare di rappresentare qualcosa che non abbiamo toccato. Questo percorso mi ha portato a capire che c’era tanto da disegnare e da fare. Io ho uno stile ben preciso che parte dalla parte medievale-gotico-romano, tutti questi elementi e lo studio approfondito fanno in modo che certi particolari diventino gli ornati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA