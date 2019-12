FILIPPO VERNASSA, EX FIDANZATO NICOLETTA MANTOVANI/ “Un secondo grande amore”

Non è passato molto tempo da quando Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, ha affermato di aver ritrovato la felicità al fianco di Filippo Vernassa, il suo “nuovo grande amore” dopo la relazione durata anni con il noto tenore modenese. Anche il fidanzamento con Vernassa, vecchio amico e direttore di due teatri bolognesi, è andata avanti a lungo (si parla di 7 anni). Nicoletta ha parlato più volte della sua situazione sentimentale, in particolare in riferimento alla storia importante che ha avuto con Vernassa. Il loro amore “è nato piano piano”, premettendo a esso la conoscenza e l’accettazione dei difetti e delle qualità l’uno dell’altra. In un’intervista a Chi, la Mantovani ha accennato anche alla difficoltà di conciliare la vita di coppia con quella di mamma. Alice è la figlia che Luciano e Nicoletta hanno avuto nel 2003: “Per me era difficile”, spiega, “presentare a lei qualcuno di cui non fossi davvero sicurissima. E per lui, che non ha figli, non era facile entrare in un ménage mamma-figlia”.

Nicoletta Mantovani, le parole su Filippo Vernassa

Pare che Nicoletta Mantovani e Filippo Vernassa si siano lasciati dopo 7 anni di fidanzamento. “Per me è stato un altro abbandono, un’altra sofferenza di cui non avevo mai parlato fino ad ora”, ha dichiarato al riguardo la Mantovani. Non troppo tempo prima, Nicoletta aveva detto di essere di nuovo felice dopo il grande dolore per la perdita di Luciano. Filippo “va molto d’accordo con mia figlia Alice, la mia forza”. In rapporto alla sua famiglia, dunque, Vernassa non le ha rubato niente. Della vita privata di quest’ultimo non si sa molto, se non che – a differenza della Mantovani – non era “pratico” in fatto di bambini. Di Vernassa apprendiamo che è stato direttore dell’Europauditorium, ma oltre a questo, poco altro.

