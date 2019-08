Nicoletta Mantovani, seconda moglie Luciano Pavarotti/ Non accettava di poterla pensare sulla sedia a rotelle

Chi è Nicoletta Mantovani, seconda moglie di Luciano Pavarotti?

Sposata in seconde nozze, Nicoletta Mantovani riuscirà a stare al passo del marito Luciano Pavarotti e trascorrerà al suo fianco tutti gli anni precedenti alla tragica scomparsa del tenore. Una vera bomba secondo Adua Veroni, con cui rimarrà sposato per 36 anni. La storia d’amore fra Nicoletta e Luciano colpirà infatti anche il pubblico per via della forte differenza d’età che li divide, ben 30 anni. Il gossip sulla coppia non si spegnerà forse nemmeno in seguito alla nascita dei due figli Alice e Riccardo, gli ultimi eredi di Pavarotti e fratelli delle tre figlie nate durante la sua relazione con Adua, Lorenza, Cristina e Giuliana. Tutto inizia infatti dalla crisi matrimoniale degli anni Novanta e quel bacio alle Barbados fra il cantante e l’assistente 26enne di Bologna che finirà sulle pagine rosa di tutto il mondo. All’epoca studentessa di Scienze Naturali, Nicoletta lavora presso un’agenzia di convegni a Bologna. Fra i tanti eventi organizzati è presente anche il Pavarotti International, il concorso ippico che ogni anno si svolgeva a Modena.

Nicoletta Mantovani, il lavoro al fianco di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani ha iniziato a lavorare per Luciano Pavarotti nel ’93, ricorda La Repubblica, dapprima come impiegata, poi segretaria e infine moglie. Dieci anni più tardi anche madre di due gemelli: Riccardo però non sopravviverà al parto. Luciano Pavarotti verrà omaggiato inoltre nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 24 agosto 2019, e di sicuro si parlerà anche del ciclone Nicoletta Mantovani, colei che riuscirà a rubargli il cuore e diventare sua moglie dieci anni dopo aver iniziato a lavorare per il tenore. Una favola che tuttavia si spezzerà tre anni più tardi a causa della morte di Pavarotti, colui che riuscirà ad alleviare i dolori dovuti alla sclerosi multipla di cui era affetta la Mantovani. “L’ho avuta per vent’anni”, sottolinea infatti a Domenica Live parlando di come il marito non accettasse di poterla pensare un giorno sulla sedia a rotelle.

