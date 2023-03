Film Papa Francesco su Disney+/ Video, il dialogo coi giovani e la sfida della Chiesa

PRONTO FILM CON PAPA FRANCESCO SU DISNEY+: IL TRAILER E LO STREAMING

È pronto a sbarcare nelle prossime settimane sulla piattaforma streaming di Disney+ il nuovo film con Papa Francesco, frutto di un lungo dialogo avuto con diversi giovani nel luglio 2022 in Vaticano. Il video trailer uscito sul portale spagnolo della Disney è per il momento l’unica anticipazione che abbiamo ma che ci dice già diversi elementi interessanti: in spagnolo il film si intitola “Amen. Francisco responde” mentre secondo l’ANSA su Disney+ Italia si chiamerà “Faccia a faccia con Papa Francesco”. Il film dovrebbe uscire in esclusiva sulla piattaforma streaming il prossimo 5 aprile, nel mercoledì della Settimana Santa in vista della Pasqua.

10 giovani da ogni parte del mondo incontrano il pontefice a Roma, con l’obiettivo di parlare con lui e di trasmettergli le principali preoccupazioni della loro generazione, sottolinea ancora l’ANSA rivelando alcuni dei contenuti del prossimo film in streaming: il film è stato realizzato da Producciones del Barrio e diretto da Jordi Évole e Màrius Sánchez per La Sexta (che già avevano intervistato due volte Papa Francesco nel 2019 e 2020). Girato a Roma nell’ex Lanificio di via Pietralata, il lungometraggio vedrà di fronte il dialogo sincero e intimo tra Papa Francesco e i 10 giovani intenzionati a capire di più cosa possa “centrare” la fede in Cristo nel mondo secolarizzato e ipertecnologico di oggi.

LA “SFIDA” DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI (E ALLA DISNEY)

«La coerenza è la cosa che ci costa di più, come cristiani», è una delle frasi che si sente nel video-trailer diffuso da Disney+ per l’uscita del nuovo film “Faccia a faccia con Papa Francesco”. «Li ringrazio per il bene che mi hanno fatto», ha aggiunto il Pontefice dopo il dialogo con i giovani “simbolo” della modernità. Immigrazione, libertà religiosa, sessualità, identità di genere, cultura e tanto altro ancora, come ad esempio quesiti anche semplici del tipo “Hai uno stipendio?”, “Hai un cellulare?”, “Sai cos’è una persona non binaria?”. «Conversazione intima e senza precedenti», anticipa Disney nel presentare il film in lingua spagnola (ma sarà tradotta anche in italiano, ndr): affrontati poi temi importanti e “caldi” come l’abuso sui minori, il bullismo, l’omosessualità, il ruolo della donna, l’aborto o la perdita della fede.

Non mancherà la tematica scottante della pedofilia in alcuni uomini di Chiesa, con Papa Francesco che non si tirerà indietro e risponderà punto su punto alla richiesta-polemica di un giovane che ammette come ad oggi «la gente è delusa dalla Chiesa, non da Dio». Sta facendo discutere in Spagna la realizzazione del film con Papa Francesco sulla piattaforma di Disney che di certo non eccelle nella «neutralità del dialogo», in quanto «apertamente contrario alla morale della Chiesa cattolica», attacca María Claudia Arboleda sul portale ispanofono di informazione Catholic-Link. Ma la sfida della Chiesa di Papa Francesco è (probabilmente) anche questa: non solo il dialogo intimo e sincero con 10 giovani di oggi, ma anche l’occasione di testimoniare la bellezza della fede nel luogo mediatamente più anticattolico al giorno d’oggi, per l’appunto il “regno” del politicamente corretto qual è Disney.













