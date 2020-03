Finale di Champions 2022 a Torino/ All’Allianz Stadium per la federazione femminile

Nella stagione 2021/22 la finale di Champions League si disputerà a Torino, all’Allianz Stadium. Lo ha deciso nella giornata di lunedì 2 marzo l’UEFA, col massimo organismo calcistico europeo che ha comunicato le sedi di alcune delle finali delle competizioni continentali più importanti dei prossimi anni. In precedenza la UEFA aveva già stabilito le sedi delle finali di Champions League maschile per i prossimi anni: San Pietroburgo allo Zenit Stadium nel 2021, Monaco di Baviera all’Allianz Arena nel 2022 e Londra allo stadio di Wembley nel 2023. Nella riunione che ha dato il via a questa settimana è toccato alla massima competizione e anche alle prossime due edizioni di Europa League, considerando che quest’anno si giocherà a Danzica e nel 2021 all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Sono state decise anche le prossime sedi delle edizioni future della Supercoppa Europea, che la UEFA sta dedicando a quei paesi e quelle federazioni che solitamente non vengono tenute in considerazioni per le finali di Champions ed Europa League.

PRIMA FINALE DI CHAMPIONS A TORINO

La finale di Champions League femminile che si svolgerà nel 2022 a Torino farà tornare l’Allianz Stadium sede dell’atto conclusivo di una competizione europea a 8 anni dalla finale di Europa League maschile nel 2013-14, che il Siviglia si aggiudicò battendo ai calci di rigore il Benfica (che aveva negato in semifinale alla Juventus la possibilità di giocare in casa l’atto conclusivo della competizione. Nel 2023 la finale di Champions League femminile si svolgerà invece a Eindhoven, in Olanda. Per quanto riguarda l’Europa League, nella stagione 2021/22 si giocherà a Budapest, in Ungheria, alla Puskas Arena. Per quanto invece concerne la Supercoppa Europea, nel 2022 la sede designata sarà Helsinki, in Finlandia, mentre nel 2023 si giocherà a Kazan, in Russia, in uno degli stadi già protagonisti del Mondiale 2018. Nel 2020, questa estate, la Supercoppa Europea si disputerà a Oporto, in Portogallo, nel 2021 la sede designata sarà Windsor Park a Belfast, in Irlanda del Nord.

