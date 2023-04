Finalisti e vincitore Il Cantante Mascherato 2023, chi sono?/ Pronostici: Criceto batte tutti?

Chi saranno i finalisti e vincitore de Il Cantante Mascherato 2023?

Quali saranno i finalisti de Il Cantante Mascherato 2023 e chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Il simpatico show del sabato sera di Milly Carlucci continua ad appassionare il pubblico, che attraverso una serie di indizi tenta di indovinare chi si cela dietro le maschere che si esibiscono in studio. Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano, Ciuchino e una tra Scoiattolo Nero e Stella sono le maschere rimaste in gara; ma chi si aggiudicherà la finale?

Un nome su tutti sembra certo: Criceto. La Cricetina, sotto la cui maschera, secondo tutti, si nasconderebbe Natalie Guetta, è stata finora sempre salvata dal pubblico a casa. Proprio questa è la maschera che il pubblico, al momento, ama più di tutte, e salvo colpi di scena da parte della giuria – che potrebbe usare la maschera d’oro per smascherarla -, il posto in finale per lei è assicurato.

Vincitore Il Cantante Mascherato 2023: lotta tra Criceto e Cavaliere veneziano?

Per la stessa motivazione, è ancora Criceto una delle papabili maschere vincitrici di questa edizione de Il Cantante Mascherato. Se la gioca però con un altro papabile finalista: Cavaliere Veneziano, finora tra i più apprezzati dalla giuria. Piace tanto ai giurati, e potrebbe dunque conquistare la finale, anche Squalo, la cui identità non è stata ancora indovinata, nonostante i vari tentativi della giuria con la maschera d’oro.

Appare invece a rischio Ciuchino, sotto la cui maschera potrebbe nascondersi Nino Frassica. Stessa cosa per Stella, che potrebbe invece nascondere Simona Ventura; e Scoiattolo nero che, secondo le ultime ipotesi, potrebbe essere Stefania Orlando.

