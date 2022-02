Finanza & Tlc/ Iliad vuole il 100% di Vodafone Italia: 14 miliardi sul piatto?

ILIAD COMPRA VODAFONE? OPERAZIONE DA 14 MILIARDI…

Secondo quanto riporta Bloomberg, Iliad avrebbe avanzato un’offerta per rilevare il 100% di Vodafone Italia. Già ieri l’agenzia di stampa specializzata in notizie finanziarie aveva rilanciato i rumors circa la volontà della società francese che fa capo a Xavier Niel di espandersi in Italia attraverso la controllata del gruppo inglese.

SPY FINANZA/ Generali, Tim e i problemi "nascosti" dalla corsa al Quirinale

In attesa di conferme, gli analisti stanno ipotizzando il valore di questa operazione che potrebbe valere 14 miliardi di euro. Mediobanca Securities, tuttavia, evidenzia che l’acquisizione potrebbe trovare qualche ostacolo nell’Antitrust, “anche se il regolatore europeo è apparso più disponibile a valutare il consolidamento da 4 a 3 operatori, a fronte probabilmente di rimedi (per esempio sulle frequenze)”.

TIM/ La linea Draghi e l'allarme inascoltato dei sindacati

ILIAD PRONTA A COMPRARE VODAFONE ITALIA: COSA CAMBIA PER TIM?

Ovviamente dal punto di vista industriale l’operazione con Vodafone consentirebbe di rendere possibili sinergie ed economie di scala. E c’è anche chi sottolinea l’impatto positivo che avrebbe per Tim, che potrebbe subire minori pressioni competitive rispetto alla situazione attuale, dato che Iliad potrebbe perseguire politiche commerciali meno aggressive. Non va poi dimenticato che acquisendo Vodafone Italia, Iliad potrebbe sbarcare nel mercato della rete fissa, un obiettivo di cui si parla da diverso tempo per la società francese.

LEGGI ANCHE:

TIM-KKR/ Perché l'operazione andrà a buon fine e sarà un affare per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA