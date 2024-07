Chi sono i concorrenti della nuova edizione de La Talpa

Si avvicina il gran ritorno del celebre reality Mediaset, che come svelato nei giorni scorsi sarà affidato alla conduzione di Diletta Leotta, giornalista e presentatrice di Dazn pronta a iniziare la nuova avventura anche a Cologno Monzese, con Pier Silvio Berlusconi che ha fortemente spinto per portarla alla tv pubblica mettendo sul piatto La Talpa. Nelle scorse ore FQ Magazine ha alzato il velo sul format, svelando i nomi dei concorrenti, da Lucilla Agosti al pilota Marco Melandri, passando per la cantante ed ex gieffina Jo Squillo, e poi ancora l’ex Iena Marco Berry, l’ex maestra di ballo di Amici, Veronica Peparini con Andreas Muller, l’ex velina bionda e ora opinionista fissa del programma Pomeriggio 5, Ludovica Frasca, l’ex calciatore e amico di Cassano e Lele Adani, Nicola Ventola e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Orian Ichaki, fra le più apprezzate dell’ultima edizione.

A La Talpa vedremo anche Alessandro Egger, modello ed ex volto di Ballando con le stelle, poi l’attore e autore Gilles Rocca, l’ex concorrente del Grande Fratello Marina La Rosa che abbiamo visto in passato anche a L’Isola dei famosi.

La Talpa, Diletta Leotta ha ‘scippato’ la conduzione a Paola Perego?

Nelle scorse settimane il nome caldo per la conduzione del programma di Mediaset sembrava essere proprio quello della presentatrice di Rai2 e spalla di Simona Ventura a Citofonare Rai2, ma alla fine la scelta di Berlusconi è stata quella di puntare su una forza fresca come Diletta Leotta, così la catanese da poco divenuta mamma e sposata con Karius darà il via alla sua avventura professionale a Cologno Monzese, con una responsabilità non certo indifferente, quella di riportare in auge un format storico come La Talpa.

Le puntate del reality saranno registrate nei prossimi mesi, con tutta probabilità a settembre, mentre la messa in onda è prevista per l’autunno inoltrato, in un periodo di riferimento che può andare dagli inizi di ottobre fino ai primi di dicembre.