Finanziamenti imprese turismo/ Sono in arrivo nuovi fondi per le imprese di montagna

Entro il 30 settembre è possibile fare manifestazioni di interesse per l’ottenimento di finanziamenti volti al sostegno delle imprese profit e no profit per la valorizzazione del turismo.

A comunicarlo è stato il Ministero del turismo con l’avviso del 18 luglio 2022 che ha informato della possibilità di poter fare manifestazioni di interesse per godere dei finanziamenti volti agli adeguamenti infrastrutturali, alla pianificazione e alla promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità.

Finanziamenti imprese turismo: chi potrebbe beneficiarne

Si tratta di finanziamenti che possono essere rivolti a soggetti privati profit e no profit, quindi aziende o organizzazioni no profit che si occupano della valorizzazione del turismo e del patrimonio montano. I fondi possono essere rivolti ad esempio nelle regioni meridionali del bel paese.

Il Ministero del turismo ha stanziato complessivamente 26 milioni e 700.000 per il fondo denominato montagna Italia la cui quota del 80% pari a 21.360.000 è destinata alle regioni del Mezzogiorno. La restante parte invece è destinata alle regioni del centro nord.

Finanziamenti imprese turismo: quali spese sono ammesse

Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili per l’operazione ed in particolare i p’rogetti ammettono le spese per:

la riqualificazione di servizi ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi;

l’implementazione, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente;

favorire la promozione dei prodotti tipici; – promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.);

implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;

sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio.

Le domande vanno effettuate entro le ore 13.00 del 30 settembre direttamente sul sito del Minsitero.

