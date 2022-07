“Finanziamento Istant Car”/ Ecco come è possibile ottenere soldi in 3 minuti

Fca bank ha ideato il nuovo finanziamento istantaneo che consente di poter sostenere delle nuove necessità della clientela. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Finanziamento Istant Car: in tre minuti fino a 15 mila euro dal proprio smartphone

Come si sa spesso per poter accedere a un finanziamento si va incontro a una procedura burocratica che ha dei tempi per qualcuno molto dilatati. La presentazione del documento di reddito è necessario per poter accedere a qualsiasi tipo di finanziamento. Ma per coloro che non vogliono farsi sfuggire le occasioni da oggi è disponibile anche un nuovo servizio di finanziamento che elimina tutte le noiosissime procedure burocratiche soltanto attraverso l’accesso con modalità Speed e la presentazione del proprio conto corrente con tecnologia psd2, vale a dire il payment service directive 2.

Questa tecnologia consente all’istituto di credito deputato alla concessione del finanziamento, in questo caso fca bank di poter leggere il conto corrente del cliente in soli 3 minuti. Questa procedura sarà disponibile per i finanziamenti fino a 15.000 euro e perdurate fino a 72 mesi.

Finanziamento Istant Car: una nuova tecnologia a supporto dell’ecommerce dell’auto

Instant care consente dunque di acquistare auto sia nuove che usate nella rete dei concessionari convenzionati fca bank. Per queste concessionarie infatti è possibile attivare la procedura di e-commerce auto e quindi acquistare on-line le auto ottenendo un finanziamento in 72 mesi senza il rischio di incorrere in truffe sull’acquisto poiché le concessionarie saranno accreditate e certificate.

Sarà inoltre possibile anche richiedere il finanziamento direttamente in concessionaria finalizzando la richiesta attraverso lo smartphone del cliente che, in questo caso, verrà utilizzato per inviare le coordinate necessarie all’ottenimento del finanziamento dell’auto.

Si tratta di una procedura volta semplificare e rendere più agevole il mercato di compravendita di auto nuove ed usate, facilitando sia il venditore che il cliente.

