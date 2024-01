Fincantieri premiata come Top Employer del 2024/ “Sempre più attenti al benessere dei dipendenti”

Fincantieri si è riconfermata nel 2024 azienda Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo dopo il riconoscimento già ottenuto nel 2022 e nel 2023. La certificazione, promossa dal Top Employer Institute, viene rilasciata alle sole aziende italiane che riescono a soddisfare elevatissimi standard nell’ambito delle strategie e delle politiche di gestione delle Risorse Umane, che sono riuscite a contribuire al benessere dei loro dipendenti, migliorando anche complessivamente l’ambiente di lavoro.

Certificazione Parità di Genere/ Alla ricerca di consulenti a 500€ a giornata (oggi 18 gennaio 2024)

Fincantieri, certifica il riconoscimento Top Employer ottenuto anche nel 2024, è riuscita per il terzo anno consecutivo a migliorare il suo punteggio complessivo a livello di benessere dei dipendenti. L’azienda si è, in particolare, distinta in diverse tra le aree considerate dall’istituto rispetto a numerose tra le altre aziende certificate, con punteggi eccellenti in particolari nelle aree di Employer Branding (+9,3 punti percentuali rispetto al 2023), Formazione (+5,8%), Ascolto dei dipendenti (+4,9%) e Diversity, Equity & Inclusion (+3,5%). Risultati, insomma, che confermano la crescente attenzione di Fincantieri verso l’ascolto e il coinvolgimento delle persone, l’impegno costante nel favorire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e la capacità di attrarre i talenti e investire nella formazione e nello sviluppo dei propri dipendenti.

PREMIO NAZIONALE ADRIANO OLIVETTI/ Da Cosenza una "spinta" per scuole, imprese, Pa e Sud

Luciano Sale: “Fincantieri impegnata da sempre a migliorare l’employee experience”

Il Top Employer Institute che ha premiato Fincantieri è un ente certificato che opera in 121 paesi del mondo e che nel 2024, a 30 anni dalla sua fondazione, ha attribuito 2.303 riconoscimenti ad altrettante aziende. Lo scopo del programma è quello di aiutare ad accelerare le pratiche di eccellente gestione del personale, contribuendo al miglioramento degli ambienti e del mondo del lavoro e grazie al suo lavoro è riuscito ad ottenere un impatto positivo stimato su oltre 12 milioni di persone, i dipendenti delle aziende certificate.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ La pianificazione che aiuta le imprese a non farsi spiazzare

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, parlando del riconoscimento Top Employer ha sottolineato che l’azienda “ha sempre ottenuto questa certificazione negli ultimi tre anni, migliorando il suo punteggio di undici punti percentuali. In particolare, ci sono stati importanti progressi nell’Ascolto dei dipendenti, nel Wellbeing e nella Diversity, Equity & Inclusion. Si tratta di un risultato importante” che testimonia l’impegno di Fincantieri a “migliorare l’employee experience“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA