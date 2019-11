Finta Regina a Mattino5, trash e rivelazioni/ Meghan Markle ed Harry in fuga?

FINTA REGINA A MATTINO5

Finta Regina oggi in questa puntata “festiva” di Mattino5 in cui Federica Panicucci ha messo insieme un po’ di ospiti per parlare della sentenza di assoluzione per Marco Carta ma anche dei soliti problemi reali. In questi giorni si è parlato molto di Meghan Markle ed Harry soprattutto dopo l’attacco di quest’ultimo alla stampa, rea di perseguitare e offendere la moglie, e delle lacrime di lei chiusa in questa sua prigione dorata in cui nessuno le chiede nemmeno come sta. La situazione sembra ormai già al limite tant’è che si parla addirittura di un addio alla famiglia reale da parte dei Duchi del Sussex che potrebbero lasciare l’Inghilterra a favore degli Stati Uniti con tutto quello che questo implica per la loro vita e per la Regina. Proprio come ciliegina sulla torta ecco arrivare in studio una finta Regina che da tale si comporta senza salutare la padrona di casa e limitandosi a fare il solito salutino con la mano.

LA FUGA DI MEGHAN MARKLE ED HARRY

Il discorso si sposta poi su Meghan Markle pronta a tornare negli Usa per una vacanza di sei settimane in occasione del Ringraziamento per poi passare il Natale a corte con la famiglia del marito. Le frizioni ci sarebbero in casa visto che la Regina avrebbe tolto una foto di Harry a favore di quella di William quasi a voler sottolineare proprio questo distacco tra la neo famiglia dei Duchi di Sussex, ma è tutto vero? Durante la visita dell’alto commissario dell’isola caraibica nella camera in cui la Regina accoglie gli ospiti, sul tavolino subito dietro le sue spalle, la foto di Harry e Meghan sembra essere sparita. E adesso? La fuga potrebbe davvero sancire la fine del loro rapporto?

Ecco il video della finta Regina a Mattino5:

In esclusiva a #Mattino5 la regina ci mostra come saluta ai sudditi. Sarà vera la sua mano?





