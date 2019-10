Samantha Markle attacca Meghan/ “Ti chiedi come sta papà dopo gli attacchi di cuore?”

Samantha Markle (sorellastra della Duchessa di Sussex) ha voluto dire la sua dopo aver visto il documentario Harry e Meghan: un viaggio africano dove la duchessa era visibilmente grata al suo intervistatore perché le aveva domandato se stesse bene. Samantha ha affermato di non potere credere che sua sorella avesse avuto questa “audacia” anche in funzione dello stato di salute del padre (che ha avuto molteplici attacchi di cuore) e del suo “menefreghismo” alla questione. La donna ha anche affermato che la sua famiglia non ha incontrato Archie considerando il gesto “un pugnale per il cuore di suo padre”. Meghan ha avuto un anno burrascoso con un nuovo paese, un nuovo lavoro e un nuovo bambino e ha detto all’intervistatore Tom Bradby che era stata una sfida. “Qualsiasi donna, specialmente quando sei incinta, è davvero vulnerabile”. Quando arriva una creatura al mondo, la donna deve fare i conti anche con l’aspetto più impegnativo della cosa. Ed infatti si aggiunge un nuovo tassello all’essere una buona moglie, quello di essere anche la miglior madre possibile per i tuoi figli.

Samantha Markle attacca Meghan, ecco perché

Dopo avere fatto una pausa riflessiva, Meghan Markle ha ringraziato l’intervistatore per averle posto una domanda simile: “Grazie per averlo chiesto perché non molte persone hanno chiesto se sto bene, ma è una cosa molto reale andare dietro le quinte. Il signor Bradby del documentario ha poi chiesto se sarebbe stato giusto dire che non era “davvero ok” e se fosse stata “davvero una lotta” la sua. Dopo un’altra pausa, e guardando commossa svelando preoccupazione, la Duchessa di Sussex ha risposto di “Sì”. Samantha Markle, in questo caso ha risposto che Meghan sapeva a bene a cosa andava incontro sposando il principe Harry nel maggio 2018. Ha inoltre aggiunto alla Inside Edition che Meghan: “ha ottenuto quello che voleva”.

“Archie? Adorabile! Sembra Harry”

Samantha Markle ha anche aggiunto: Credo sia davvero ridicolo che qualcuno che è scortato in tutto il mondo da una sicurezza che costa milioni di dollari che viaggia su jet privati possa mai lamentarsi su qualcosa. Per lei avere l’audacia di dire qualcosa come “sai, è bello sapere che qualcuno vuole sapere se sto bene”. Ho pensato “wow hai mai chiesto a papà se stava bene durante due attacchi di cuore?”. Alla domanda se fosse stata ingiusta nei confronti della sorellastra Meghan, Samantha ha detto: “Dire la verità non è essere cattiva”. La sorellastra in ultimo, ha svelato di trovare il principino Archie “adorabile” aggiungendo: “Sembra Harry”.



