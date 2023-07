Fiona May piange in diretta tv ricordando il papà/ “Mi manca tanto, è morto a gennaio”

La grandissima Fiona May è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Le sue prime parole sono state sulla sua infanzia: “Sono stata una bambina vivace, mi ricordo sempre dei vicini alla finestra che mi vedevano mentre giocavo a pallone, non mi piaceva la scuola ma mi piaceva la pista d’atletica, volevo saltare e correre. Ho capito subito che lo sport sarebbe stata la mia passione, a 12 anni ho iniziato ed ho detto ‘Questo è il mondo’. La mia famiglia mi ha sempre appoggiato”.

Fiona May ha poi parlato delle grandi emozioni sportive: “La prima quando avevo 17 anni, gareggiavo nei campionati juniores, la prima volta di una ragazza europea che vinceva contro russi e Germania dell’est, è stato bello, mi sono divertita ed ero una ragazzina. L’ho vissuta bene, in quella fase mi sono divertita alla grande, potevo vincere e perdere, poi c’erano i miei genitori, è stato bellissimo vedere mio padre che non c’è più, mia mamma era molto emozionata”. Fiona May ha aggiunto: “Ora sto vivendo in una situazione particolare, i miei figli stanno crescendo, Anastasia la più giovane ha 14 anni”.

FIONA MAY: “DA MAMMA TI SENTI SPESSO GIUDICATA”

Fiona May non si nasconde: “E’ più facile essere una campionessa che essere mamma, loro sono molto diverse, hanno preso il meglio e il peggio da me, ti senti sempre giudicata. Non sono una mamma apprensiva ne ansiosa, ma voglio sempre il bene per loro e mi da fastidio quando le vedo infelici o hanno dei dubbi. Quando mi chiedono consigli glieli do. Da giovane ero severa, ora sono un po’ più sensibile, ci sono momenti in cui lascio stare perchè voglio la pace. Vorrei una vita tranquilla”.

Sull’amore: “Sono innamorata? Sì, ci voleva tempo – spiega Fiona May – ci ho messo 12 anni, ho dovuto sistemare le mie paure, davo il 100% agli altri e nulla a me. Il mio uomo è bravo, ha degli occhi da paura, ti parla con gli occhi, poi è bravo a mettere a posto nei momenti di debolezza. E’ anche lui un ex atleta, ci siamo conosciuti da poco. Lui conosce quasi tutto da me”. E ancora: “Avevo paura di mettermi in gioco, poi è cambiato tanto quando mio padre stava male“, e Fiona May si commuove in diretta per il padre: “Mi manca tanto, da gennaio scorso che non c’è più, ma parliamo di altre cose, scusate”.

