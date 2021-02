Fiordaliso/ “A 15 anni rimasi incinta e papà mi cacciò di casa”

Fiordaliso a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. La celebre cantante si è raccontata senza filtri nel salotto di Serena Bortone ed ha esordito ricordando la sua infanzia: «Ho avuto un’infanzia faticosa perché ero la prima di sei fratelli, una rottura di scatole infinta perché diventi un po’ la mammina».

Fiordaliso ha poi parlato della sua famiglia: «Eravamo poveri, io non mi sono mai accorta della povertà e me ne sono accorta con il tempo. Vivevamo in un quartiere malfamato, c’erano ladri, era molto pericoloso entrarci. I bambini però erano protetti, potevamo giocare tranquillamente. La scuola ci aiutava, ci davano le scarpe, non vivevano con sofferenza perché erano tutti come noi».

FIORDALISO: “RIMASI INCINTA A 15 ANNI E FUI CACCIATA DI CASA”

Fiordaliso ha poi parlato della gravidanza all’età di 15 anni: «Io sono stata una bambina molto felice fino ad un certo punto. A 15 anni sono rimasta incinta, ero una bambina così curiosa… Sono sempre stata molto brava e caricata di responsabilità, poi nell’adolescenza è uscita fuori la parte ribelle: la prima volta, zac. Non ho detto nulla ai miei genitori, lo hanno saputo dal dottore». E la cantante fece i conti con la rabbia del padre: «Gli è venuta addosso una rabbia terribile perché pensava che mi stessi rovinando e mi mandò via di casa. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa. Me ne sono quindi andata di casa e qui si apre un altro film». Fiordaliso ha poi parlato della nipotina Rebecca Luna, che oggi ha 9 anni: «Io sono la sua nonna rock. Sono quella che la fa giocare, le ho insegnato a dire sempre tutto e a non vergognarsi mai. Le ho insegnato a parlare e a dire, di non aver vergogna a parlare. Io non sono mai stata sincera nella vita».



