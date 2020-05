Fiordaliso: “Coronavirus ha bastonato la mia famiglia”/ “Mio papà Auro fa gli squat”

Pubblicità

La cantante Fiordaliso è intervenuta a “La Vita in Diretta” nella puntata di oggi, martedì 19 maggio 2020. Nel salotto televisivo di Lorella Cuccarini, in collegamento video insieme al papà Auro (91 anni) dalla loro residenza emiliana, la donna ha raccontato il periodo difficile appena vissuto: “Il Coronavirus ci ha bastonato particolarmente. Mamma non ce l’ha fatta, io e mia sorella ci siamo ammalate, ma non ci siamo mai abbandonati a questo sentimento di rabbia che proviamo. Si deve rinascere e andare avanti”. Fiordaliso si è detta rammaricata per la giornata di pioggia nella sua Piacenza, in quanto avrebbe voluto mostrare meglio il proprio orto e la propria casa, che per l’intera famiglia ha un significato importante: “È stata acquistata da mio padre con la sua liquidazione. Mentre papà guariva e mentre mamma era in ospedale abbiamo iniziato a ricostruire quest’immobile. Io mi sono messa a zappare la terra imparando da mio papà e quest’abitazione è di fatto rifiorita”. Il padre dell’artista è intervenuto per dire che non riesce a stare fermo nonostante la veneranda età e, addirittura, fa gli squat e guida il trattore. Poi, in video, sono comparsi i due cagnolini di Fiordaliso, Giò e Cloè, divenuti virali grazie ad alcuni filmati pubblicati sui social network.



