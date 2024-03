Fiordaliso dedica una canzone a Beatrice Luzzi durante un concerto/ “Lei merita di vincere…”

Fiordaliso e il messaggio d’amore per Beatrice Luzzi durante un concerto

Siamo ancora in attesa di conoscere la rosa completa dei finalisti del Grande Fratello 2024 ma c’è qualcuno che, nonostante abbia ultimato il percorso anzitempo, fuori dalla Casa più spiata d’Italia ostenta una precisa preferenza per la vittoria finale. Stiamo parlando Fiordaliso che – come riporta Leggo – ha deciso di lasciarsi andare ad un affettuosa dedica nei confronti di Beatrice Luzzi durante il suo ultimo concerto.

Fiordaliso ha legato con Beatrice Luzzi fin dai primi momenti vissuti al Grande Fratello 2024: si è battuta per lei, l’ha difesa ma soprattutto l’ha redarguita come solo le vere amiche fanno quando sanno di dover segnalare un errore con una critica costruttiva. La cantante ha deciso di abbandonare il reality nonostante avesse buone possibilità di accedere alla finale ma, nonostante questo, continua ad avere un pensiero d’affetto nei confronti dei suoi ex compagni di viaggio e in particolare verso l’attrice.

“Questa canzone la dedico alla mia amica rossa, Bea. Lei è una donna che dice sempre quello che pensa, lei è intelligente. Lo sono tutti in verità; ci sono alcuni dei ragazzi che forse non riescono a far capire tutto quello che sono davanti alle telecamere”. Inizia così il discorso di Fiordaliso – come riporta Leggo – durante il suo ultimo concerto. La cantante ha dunque scelto di omaggiare Beatrice Luzzi con un suo brano, aggiungendo parole di stima tanto per lei quanto per gli altri coinquilini.

“Io li amo veramente tutti, tanti mi dicono che uno deve scegliere quale scarpa stare; ma se uno ha due figli, uno più simpatico e uno meno, cosa fa? Li amerà tutti e due allo stesso modo”. Prosegue così il discorso di Fiordaliso che, in una recente intervista per il settimanale Chi, aveva già avuto modo di sottolineare la sua preferenza per Beatrice Luzzi e non solo. “Beatrice merita di vincere, lei è un discorso a parte, però mi spiace che al pubblico non arrivino anche altri. Io amo Anita ad esempio e molti non le perdonano il fatto di essere bella e giovane”.











