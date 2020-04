Fiordaliso: “sono guarita dal coronavirus”/ Annuncio sui social: “tampone negativo”

Pubblicità

Fiordaliso è guarita dal coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa artista che, su Instagram, ha pubblicato un messaggio ricevuto dall’Asl di Piacenza che le comunica l’esito negativo del tampone a cui è stata sottoposta. “Accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza”, si legge nel post pubblicato da Marina Fiordaliso. Grande gioia da parte della cantante che, poi, aggiunge: “sono guarita, tampone negativo”, dice non nascondendo la gioia di poter lentamente tornare alla sua vita. Marina Fiordaliso era stata contagiata dal coronavirus nelle scorse settimane insieme ai genitori e alla sorella. Il padre, dopo un periodo di ricovero, era tornato a casa mentre la mamma, purtroppo, non è riuscita a vincere la sua battaglia.

Pubblicità

FIORDALISO GUARITA DAL CORONAVIRUS: “E’ STATA DURA”

Marina Fiordaliso può tirare un sospiro di sollievo, ma l’ultimo mese non è stato affatto facile per la cantante che ha dovuto fare i conti con la crudeltà del coronavirus che le ha portato via la madre e non le ha permesso neanche di vederla per l’ultima volta. Un dolore che Fiordaliso porterà per sempre dentro di sè al punto che, ai microfoni de La vita in diretta, ha esortato tutti a restare a casa rispettando tutte le norme di sicurezza previste per contenere i contagi. “Io ho avuto il Coronavirus, vi posso garantire che è molto duro. Anche mia sorella, i miei fratelli per fortuna no. Però abbiamo tenuto le distanze, infatti i miei fratelli non si sono ammalati. Questo è molto importante, non uscite di casa. Si perdono genitori, fratelli”, ha spiegato la cantante che oggi, ha finalmente annunciato la sua guarigione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA