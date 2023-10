Fiordaliso gela Grecia Colmenares: “Non accetta di essere sul viale del tramonto”/ “Pensa solo al pubblico”

Fiordaliso critica Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “Fa tutto per il pubblico”

Grecia Colmenares continua a suscitare incomprensioni e poca simpatia nella Casa del Grande Fratello 2023. L’idea diffusa è che l’attrice sia più interessata al pubblico che alla convivenza nella Casa. Una sensazione che sottolinea Fiordaliso, che in un confessionale ha dichiarato: “Io e lei siamo due donne sul viale del tramonto. Io lo accetto, lei invece è una donna che non accetta di stare sul viale del tramonto. Fai tutto per il pubblico!”

Grecia Colmenares: "Il mio amore più grande? Marcelo Pelegri"/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grecia però nega le accuse: “Io sto qui come tutti voi. Lei non può dire che io sto al Grande Fratello e penso tutto il tempo al pubblico, è bruttissimo dire una cosa così!”

Grecia Colmenares sotto accusa: l’attacco di Rosy Chin

“Io la penso così, non è un insulto il mio. Io penso che tu ti rivolgi al pubblico.” ribadisce però Fiordaliso, che trova dalla sua anche Paolo Masella e Rosy Chin. Quest’ultima infatti sottolinea le dichiarazioni della cantante contro Grecia: “Interagisci solo con le telecamere, con noi non interagisci mai. Parli solo con loro. Non c’è mai stata una volta in cui noi ti invitiamo ad unirti al gruppo e tu non rimani invece in disparte.” dice all’attrice che però nega ancora le accuse.

Alex Schwazer contro Grecia Colmenares "non mi faceva parlare!"/ Lei: "Se c'è una bugia mi difendo!"

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello 2023, Fiordaliso critica il gruppo/ "Grecia svalvolata, Rosy sempre triste, Giuseppe..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA