Fiore Argento, sospetti sulla nomination di Lo Cicero all’Isola/ “Spronarmi? Ecco la verità”

Fiore Argento e Andrea Lo Cicero, dissapori all’Isola dei Famosi dopo la nomination

Scintille tra Fiore Argento e Andrea Lo Cicero all’Isola dei Famosi 2023. Il leader degli hombres, questa settimana dell’intero gruppo, ha voluto dare la sua nomination all’attrice, mandandola al televoto. Si tratta della seconda volta consecutiva, in due votazioni, che Andrea nomina Fiore, adducendo però motivazioni di stimolo per la concorrente.

Proprio tale motivazione ha però scatenato la dura reazione di Fiore Argento, convinta che Andrea non dica la verità sul suo conto. “Avesse detto che farà sempre il mio nome perché gli sto antipatica, se mi nomini tutte le settimane, dall’inizio! Adesso poi è anche leader, non riesco ad immaginare che cosa non farà!” ha tuonato la sorella di Asia Argento, che all’Isola ha creato un bel rapporto con Nathaly Caldonazzo.

Fiore Argento e Andrea Lo Cicero, scontro all’Isola: ‘colpa’ di Nathaly Caldonazzo?

Proprio Nathaly è però finita nel mirino di Lo Cicero, che in confessionale ha quindi dichiarato: “Io non ho nessun problema con Fiore, anzi è una ragazza che stimo, lei invece l’ha presa molto male. Adesso avrò una settimana perché io possa avere un chiarimento con lei, e mi auguro che non sia mangiata da Nathaly, perché purtroppo a lei piace creare zizzania.”

Andrea ha quindi cercato un confronto con Fiore, al quale ha detto: “Per quanto riguarda la nomination, tu non la devi prendere sul personale.” Le ha quindi consigliato di non legarsi solamente a Nathaly nel corso di questa avventura, ma di avere rapporto anche con gli altri naufraghi. Fiore, però, non si è detta del tutto convinta da queste parole: “Tutto questo bel discorso, sì bellissimo, se non ci fosse la nomination di mezzo. Mi dice ‘parliamo di più, apriti di più’, tutto bello, ma serviva una nomination per questo?”

