FIORE ARGENTO, SORELLASTRA DI ASIA: “LEI SI PRENDE ANCHE CURA DI ME PERCHE’…”

Chi è Fiore Argento, la sorella di Asia? Torna come ogni weekend l’appuntamento con “Verissimo” e questo sabato le telecamere del talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin saranno puntate, tra i vari ospiti che animeranno il pomeriggio, soprattutto sulla 49enne attrice e regista romana. Per la figlia d’arte di Dario Argento infatti si tratta di un ritorno nel programma nel quale spesso, in passato, si è confessata a cuore aperto e ha concesso anche dichiarazioni in esclusiva riguardo alla sua sfera privata e pure quella sentimentale. E, in attesa di scoprire cosa racconterà Asia Argento alla padrona di casa, possiamo accendere i riflettori sulla sorella maggiore della regista, nata tuttavia da una precedente relazione del papà Dario, e sul rapporto che c’è oggi tra le due donne.

Per scoprire chi è Fiore Argento, la sorella di Asia, e raccontare qualcosa in merito alla loro relazione dobbiamo parlare innanzitutto delle storie d’amore avute dal padre, il decano indiscusso del cinema horror in Italia e non solo: il regista capitolino classe 1940 è diventato due volte papà nel corso della sua vita; infatti, dopo che aveva avuto nel 1970 la primogenita Fiore durante il matrimonio con Marisa Casale (dal 1966 al 1972), dalla love story con l’attrice e sceneggiatrice fiorentina Daria Nicolodi era invece nata cinque anni dopo la sorellastra Asia. Oggi, nonostante alcune vicissitudini famigliari e le difficoltà vissute durante l’infanzia (parliamo del tormentato rapporto di Asia con la madre in un altro pezzo quest’oggi, NdR), le due sorelle sono molto unite e hanno avuto modo di ribadirlo anche di recente, quando Fiorella Argento -questo il nome di battesimo- ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”, facendosi conoscere dal grande pubblico.

DARIO ARGENTO: “FIORE MI E’ SEMPRE VICINA, MENTRE ASIA E’ DIVERSA E…”

Dunque chi è Fiore Argento, la sorella di Asia, e cosa fa nella vita? Di cinque anni più grande della sorellastra, ma cresciuta per un periodo assieme a lei, la figlia maggiore di Dario è cresciuta a contatto col mondo del cinema e dello showbiz, dedicandosi tuttavia in seguito alla moda e firmando anche importanti collezioni. Sorellastra a sua volta di Gioia Casale (l’altra figlia che la madre Marisa aveva avuto in una relazione diversa), Fiore era apparsa nel 1985 in una pellicola del padre, “Phenomena”, e poi anche in un lungometraggio di Lamberto Bava, prima di intraprendere il suo percorso nel mondo della moda, studiando negli USA presso il ‘Fashion Institute of Technology’ ma non disdegnando qualche cameo sul grande schermo o in un videoclip dei Bluvertigo dell’ex compagno di Asia, Morgan. “Un rapporto di sorellanza totale”: così Fiore aveva definito qualche tempo fa il suo legame con Asia, spiegandone anche i motivi.

“Lei si prende molta cura di me, forse perché lei è mamma di due splendide figlie e quindi riesce ad avere un amore materno anche nei miei confronti”: per capire meglio chi è Fiore Argento, la sorella di Asia, possiamo rifarci a questa dichiarazione della primogenita di Dario che aveva pure spiegato come la sorellastra abbia con lei un rapporto molto stretto, proteggendola. “Quando mi sono separato da Daria Nicolodi, le mie figlie sono venute da me, non sono volute restare da lei, così ho fatto loro da padre e madre fino quasi all’età adulta” aveva raccontato il padre a proposito delle due donne, ricordando pure come Asia e Fiore gli “vietassero di portare donne in casa, non solo per la notte ma anche a pranzo”. E nella stessa intervista concessa a ‘la Repubblica’, il padre del cinema horror aveva aggiunto che Fiore gli è sempre “vicina”, laddove invece Asia lo incoraggia nei momenti difficili e lo sprona, dato che le figlie hanno con lui un approccio tra loro molto diverso.