FIORE DEL DESERTO/ Su Canale 5 il film sulla storia di Waris Dirie (oggi, 28 luglio)

Per la prima serata di oggi, domenica 28 luglio, Canale 5 propone il film drammatico del 2009 Fiore del deserto, che può anche essere considerato come biografico in quanto prende spunto dalla storia di Waris Dirie, una top model di fama internazionale, fuggita dai campi nomadi somali e diventata poi portavoce ufficiale dell’Onu nella battaglia contro le mutilazioni genitali femminili. La regia è stata affidata a Sherry Hormann, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Smita Bhide, e che ha diretto un cast di attori molto validi tra i quali menzioniamo Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Mackie.

FIORE DEL DESERTO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Fiore del deserto, come accennato, è incentrata sulla vera storia di Waris Dirie, una ragazza somala bellissima che si trova nel cuore della capitale inglese, scalza e con un passaporto falso tra le mani. La prima persona che incontra è Marilyn, una ragazza che svolge la professione di ballerina e che, nonostante la diffidenza iniziale e il temperamento e il carattere che a Waris non piacciono, diventerà poi la sua migliore amica. Successivamente incontra un fotografo che saprà riconoscere un talento del tutto naturale per diventare una delle top model più affermate nel panorama internazionale dell’alta moda. Ma la vita di Waris nasconde un passato triste e ricco di sofferenze con la fuga a 13 anni dal suo Paese nativo, la Somalia. Qui infatti ha dovuto subire una delle maggiori atrocità che possa essere riservata a una donna, l’infibulazione, e successivamente ha dovuto contrarre un matrimonio con un anziano del posto, diventando la sua quarta moglie. Con l’aiuto della nonna è quindi riuscita a scappare prima a Mogadiscio e poi a Londra, dove prima diventa serva nell’Ambasciata Somala e poi successivamente riuscirà a imparare la lingua inglese facendo lavori umili prima del fortunato incontro con il fotografo. Al culmine del suo successo decide di diventare testimonial per la lotta contro le violenze sulle donne in Africa.

