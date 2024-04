Fiore e Asia Argento, chi sono le figlie di Dario Argento/ Unite dal dolore per la sorella Anna

Fiore e Asia Argento, chi sono le figlie di Dario Argento

Fiore e Asia Argento sono le figlie di Dario Argento, nate da due mamme diverse. Fiore è nata dal matrimonio tra Dario Argento e Marisa Casale, artista di sculture di vetro mentre Adia è nata dalla storia tra il regista e Daria Nicolodi. Fiore e Asia sono cresciute insieme, vivendo con il padre e la madre di Asia che, prima di incontrare il regista, aveva avuto una storia con lo scultore Mario Ceroli da cui era nata la figlia Anna Ceroli Nicolodi.

Quella di Fiore e Asia Argento è stata una grande famiglia allargata in cui le due sorelle, nonostante abbiano 5 anni di differenza, si uno unite molto affrontando anche un grave lutto, quello per la morte della sorella Anna che le ha segnate profondamente e che, ancora oggi, provoca in loro una grande sofferenza.

Fiore e Asia Argento ricordano la sorella Anna

Fiore e Asia Argento hanno ricordato la morte della sorella Anna, venuta a mancare a 22 anni in seguito ad un incidente, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a febbraio 2024. “Ero da sola a casa quando ho saputo della morte di Anna. Ho dovuto aspettare due ore prima che tornassero papà e Asia. Non sapevo come dirlo, che parole usare. Il primo ad arrivare era stato mio padre che è rimasto di marmo e si è chiuso nella sua stanza fino al giorno dopo. Poi è arrivata Asia e l’ho dovuto dire anche a lei”, le parole di Fiore a Silvia Toffanin.

“Io avevo 19 anni e Fiore 24. Lei ha dovuto portare il peso da sola in quell’occasione perché sua madre non c’era, mia madre non c’era, papà si è chiuso. Siamo rimaste sotto shock per mesi. In quell’occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci, forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi, quindi ci hanno abbandonate a noi stesse”, ha aggiunto Asia.











