Fiorella Breglia, moglie Ugo Pellegrino (Arcadia Yachts)/ Imprenditrice, food influencer e console

Fiorella Breglia, chi è la moglie di Ugo Pellegrino della Arcadia Yachts

Fiorella Breglia è la moglie di Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts. Fiorella Breglia è Console Generale Onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh in Campania dal 2016: “Continuo il mandato che ha portato avanti mio padre dal 1990 e quindi sono circa 30 anni che abbiamo il legame con questo Paese, ci concentriamo moltissimo sulle attività commerciali del Bangladesh”, ha detto l’imprenditrice qualche anno fa come riporta Ildenaro.it. Al Consolato la Breglia ha preso il posto del marito Ugo Pellegrino, che dal 2008 guida Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso. Nel 2015 Fiorella Breglia ha creato il blog Cucinoperamore, con lo scopo di comunicare la sua passione per la cucina: “Il mio Blog nasce nel 2015, nasce a seguito della scomparsa di mia madre, lei ci amava attraverso il cibo. Io ho sempre cucinato per la mia famiglia e per gli amici, da quel momento ho deciso di mettere on line questo mi amore anche se da sempre avuto una fortissima esigenza di condividere“, ha rivelato a FoodMakers.it.

BOSS IN INCOGNITO 2022, UGO PELLEGRINO (ARCADIA YACHTS)/ Diretta: incontro con Dymitro, Enzo e…

Fiorella Breglia, la festa per i 18 anni del figlio

Fiorella Breglia è Console Generale Onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh e grande estimatrice della cucina del paese asiatico: “Io adoro il loro modo di cucinare, spesso faccio piatti della loro tradizione, come loro adoro le spezie che spesso utilizzo nei miei piatti. Adoro il loro riso accompagnato spesso con il pollo o anche i gamberi, nei loro piatti si rispecchia in toto la loro cultura, una cucina lunga e complessa”, ha detto a Food Makers.it. Fiorella Breglia e il marito Ugo Pellegrino sono spesso sui rotocalchi tra i protagonisti delle feste in costiera. Nel 2015 hanno partecipato alla festa di compleanno per i 50 anni di Michele Klain. Nel 2019, invece, la moglie di Pellegrino ha organizzato la festa di compleanno per i 18 anni del figlio Giuseppe. I tre giorni di festeggiamenti si sono svolti a Capri presso il Circolo del Tennis. Gli ospiti sono approdati sull’isola azzurra a bordo dell’Arcadia Sherpa, messo a disposizione da Ugo Pellegrino.

LEGGI ANCHE:

Ugo Pellegrino, chi è l'amministratore Arcadia Yachts/ A Boss in Incognito 2022 ,"Studio design fondamentale"Martina Oliviero, chi è/ Sorpresa del papà a Boss in incognito: "Sono fiero di te", lei piange "Sei grande"

© RIPRODUZIONE RISERVATA