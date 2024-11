Tutto su Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza

Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, è il protagonista della puntata di Boss in incognito in onda oggi, lunedì 18 novembre, in prima serata su Raidue. La Megic Pizza è un’azienda che produce pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione e che viene esportata in ben 3 continenti, ma chi è l’amministratore delegato che si occupa di gestire il tutto? Nato a Grado in Friuli Venezia Giulia, ha frequentato il Liceo Scientifico Albert Einstein.

Dopo aver conseguito la maturità, ha proseguito gli studi presso l’Università degli Studi di Milano laureandosi in Scienze e Tecnologia Alimentare. Cresciuta in una famiglia legata alla ristorazione, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Hasta la Pizza! e poi di Megic Pizza che ricopre dal 2016. Su facebook, si descrive così: “Imprenditore esperto e appassionato di pizza. Vivo di sole anche con le nuvole. Mai invidioso!!!“.

Gerardo Acampora e la vita privata

Gerardo Acampora è sposato con Michela Bon e vive a Cormons, in Friuli. “Io sono sposato con Michela da 15 anni: io avevo 27 anni, lei 38. Le sono corso dietro in pattini, l’ho vista e un mese dopo sapevo di volerla sposare”, le parole di Gerardo che, pur avendo poco più di quarant’anni, ha una carriera brillante e una splendida famiglia.

Totalmente dedito alla sua azienda, il manager riesce a dedicare parte del suo tempo al lavoro e alla famiglia. La pizza, infatti, fa assolutamente parte della sua vita. Dopo aver cominciato a produrre 50 pizze al giorno, con il tempo, l’azienda è cresciuta fino a diventare un punto forte dell’imprenditoria italiana. “Ho 43 anni e da 23 amministro e ho fondato la mia azienda. Io sono nato e cresciuto tra le pizze perché i miei genitori sono napoletani”, ha raccontato a Boss in incognito.

