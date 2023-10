Fiorello, battuta su Fabio Fazio ad Aspettando Viva Rai2/ “Canone Rai più basso? Forse perché è andato via…”

Fiorello, stoccata a Fabio Fazio ad Aspettando Viva Rai2: “Canone Rai…“

Fiorello non perde la sua verve ironica e tagliente nemmeno durante Aspettando Viva Rai2, la rassegna stampa mattutina in diretta su Instagram in attesa che ritorni sul piccolo schermo l’iconico Viva Rai2. Il conduttore, in vista del ritorno del suo show previsto per il 6 novembre, è il risveglio degli italiani grazie ad una rassegna stampa ironica e sempre puntuale dal ‘glass di cortesia’ provvisorio di via di Vigna Stelluti a Roma, in attesa di trasferirsi al Foro Italico per Viva Rai2.

Questa mattina, come riferito da Adnkronos, il conduttore si è in particolare focalizzato sulla manovra economica del governo di Giorgia Meloni. Commentando un articolo relativo a questo argomento di stretta attualità, Fiorello ha tirato in ballo Fabio Fazio e il canone Rai: “Dobbiamo dire che questa manovra fa in modo che il canone Rai sia più basso, ora è sceso sotto i 70 euro. Forse perché è andato via Fazio?“. Il chiaro riferimento è all’addio del conduttore alla Rai e al suo trasferimento sul Canale Nove di Discovery, dove domenica sera ha preso il via la nuova edizione di Che tempo che fa.

Fiorello e la grande attesa per il ritorno di Viva Rai2

Ma la tagliente ironia di Fiorello nella seconda puntata di Aspettando Viva Rai2 non è finita lì: “Sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti“. Poi, scherzando, ha proseguito: “È andata così, inevitabilmente questa cosa avrà ripercussioni sui programmi. ‘Il Cavallo e la Torre’ diventerà ‘Il mulo e la mansarda’; il ‘Tale e Quale Show’ sarà ‘Gli assomiglia giusto un pelino show’. Casciari verrà ceduto a Rai Yoyo…“.

Il conduttore allieta così le mattine degli italiani con una sveglia ricca di ironia e buonumore, in attesa del grande ritorno di Viva Rai2. Il format tornerà in onda dal prossimo 6 novembre in diretta dal Foro Italico: il cambio di location è stato uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi dopo le polemiche dei residenti di Via Asiago, sede originaria della trasmissione.

