Anna Falchi torna a parlare dei suoi vecchi amori, senza giri di parole ha dedicato dure parole a Rosario Fiorello e Stefano Ricucci. Ad oggi sono state le relazioni sentimentali più importanti della sua vita, ancora una volta ha ribadito di aver sofferto moltissimo a causa di entrambi. In un’intervista concessa al settimanale Oggi ha fatto sapere che è stata lei a sbagliare perché ha scelto male gli uomini che ha avuto al suo fianco.

Fiorello, la figlia Olivia Testa sposa il fidanzato Anselmo/ Matrimonio da sogno a Venezia

Quella con lo showman siciliano è stata la sua prima storia d’amore, era molto giovane e senza esperienza. Con Ricucci invece è convolata a nozze senza conoscerlo davvero. A detta sua è successo per una questione di delicatezza, perché non voleva invadere la libertà degli altri. Ha poi aggiunto: “In entrambe queste storie, hanno approfittato della mia ingenuità. Ma non cambio, sono ancora così.”

Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: “Unica donna della mia vita”/ “Ai miei figli dico Ti amo"

Anna Falchi abbandonata dopo l’arresto di Ricucci, l’emozione di tornare al cinema è tantissima

Nel corso dell’intervista Alessandro Penna ha fatto riferimento al lungo periodo in cui Anna Falchi è stata lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione. Lei stessa ha spiegato che è sparita dal 2007 al 2020 dicendo a causa degli scandali legati all’arresto dell’ex marito Stefano Ricucci. A detta sua la gente è vigliacca e l’ha lasciata da sola, c’era il vuoto intorno a lei però non poteva permettersi di restare a casa perché non ha mai ricevuto gli alimenti. A detta sua sarebbe stato più comodo e facile partecipare ad uno dei tanti reality che le hanno proposto negli anni. La sua vita però è già stata un reality, non ha più avuto privacy dopo la relazione con Fiorello ed è per questo che ha preferito prendere una strada diversa.

Nicola e Rosaria, chi sono i genitori di Giuseppe Fiorello/ Lo showman: "Morte di papà fu botta spaventosa"

Dal 14 ottobre Anna Falchi tornerà al cinema con il film horror di trent’anni fa ‘Della morte Dell’amore’ ed è molto emozionata. Ad oggi ricorda ancora la sua timidezza nel girare quelle scene, specie quelle erotiche. Un po’ la preoccupa il fatto che il pubblico, abituato a vederla come la rassicurante signora della tv che da consigli per la spesa, la vedrà mentre fa l’amore su una tomba. Ha anche rivelato che la figlia Alyssa le ha detto di voler vedere il film insieme a lei, la conduttrice però ha ammesso che si vergogna molto.